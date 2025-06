Israel e Rodolfo revelam por que deixaram de se falar durante um ano

Dupla sertaneja Israel e Rodolffo - Foto: CLARA PESSOA/AG.A TARDE

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo foi a quarta atração a se apresentar no São João de Paripe na noite deste domingo, 22. Mas antes de subir ao palco, a dupla revelou ao Portal MASSA! porque ficaram sem se falar durante um ano.

Para quem não sabe, Israel e Rodolffo cantam juntos desde a infância, a dupla foi formada pelos pais de ambos. Porém, em um momento da carreira eles ficaram sem se falar por um ano, mas mantiveram a parceria e os shows.

"Éramos dois meninos birrentos" , disparou Israel. Em seguida, Rodolffo confirmou que a imaturidade fez com que eles se afastassem. "Birra de adolescente...mas depois que voltamos a nos falar não teve mais nada de briga, a gente se respeita muito ", relatou.

O ex-BBB ainda destacou que a convivência não é fácil, mas com respeito tudo flui bem. Tem meses que a gente convive mais do que com as nossas mulheres, mas a receita é respeitar o espaço do outro. É complicada a convivência em qualquer âmbito, mas com respeito tudo vai fluindo", declarou o cantor.

Neste segundo dia, o público ainda vai curtir Bell Marques, Mikael Santos e Péricles e Leonardo.