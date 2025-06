Do palco para o público: gorro de Mikael Santos viraliza no São João

Gorros de pelúcia de Mikael Santos - Foto: Isabelle Santana

Depois da febre do chapéu de Natanzinho Lima no Parque de Exposições neste fim de semana, chegou a vez dos gorros de pelúcia de Mikael Santos fazerem sucesso entre o público do São João da Bahia.

Quem passou pelo evento pode perceber os vendedores ambulantes circulando pelo local com o acessório, que é o mais querido entre os fãs mirins do artista.

Durante a coletiva de imprensa, o famoso chegou a comentar sobre o assunto e agradeceu o carinho dos jovens. “ O gorrozinho aí acabou virando tendência, a galera toda tá usando. Todo show que a gente chega, graças a Deus, as crianças estão lá na frente e eu fico muito feliz com isso”, afirmou.

Grade do dia

A primeira atração da noite foi o cantor Marquinhos Navais e hoje ainda se apresentam os cantores Tarcísio do Acordeon, Gustavo Mioto e a banda Timbalada.

Confira a grade completa deste domingo, 22:

MARQUINHOS NAVAIS

PAPAZONI

CONDE DO FORRÓ

MIKAEL SANTOS

TARCISIO DO ACORDEON

GUSTAVO MIOTO

TIMBALADA

PAGOD'ART