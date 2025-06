Mikael Santos fala sobre representatividade para fãs mirins

Mikael Santos atrai legião de crianças em shows pelo Brasil - Foto: Franciely Gomes/Ag. A TARDE

Com seu gorro de bichinho, Mikael Santos costuma atrair uma legião de crianças durante seus shows pelo Brasil. O artista fez do acessório sua marca registrada e conquistou os fãs mirins, que disputam lugar na grade de frente para o palco.

Quarta atração a se apresentar no São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições, neste domingo, 22, o artista falou com o grupo A TARDE sobre a responsabilidade de ser referência para estes jovens e até para outros artistas.

“Eu fico muito feliz com isso, saber que sou referência hoje na estrada para a galera, ver que muitos artistas se espelham em mim. Graças a Deus, em toda a cidade que a gente chega, eu vejo muita gente dizendo: ‘Sou muito seu fã. Você me inspira. Seu trabalho é foda’”, confessou.

O famoso tambem revelou que não imaginava ter o sucesso que tem hoje e se sente muito grato por isso. “Dou o meu muito obrigado, pois eu nem imaginava de chegar onde estou chegando hoje”, concluiu.