Papazoni cita falta de reconhecimento na Micareta de Feira

Felipe Gama, vocalista da banda Papazoni, - Foto: Franciely Gomes/Ag. A TARDE

Vocalista da banda Papazoni, Felipe Gama voltou a falar sobre sua ausência da Micareta de Feira de Santana em 2025. Presente durante o São João da Bahia no Parque de Exposições, na noite deste domingo, 22, o artista afirmou que ficou triste ao ser excluído da grade de atrações.

“Tem aquela questão da preferência, né? E a gente não discorda, lógico. É normal, é natural. São muitos artistas, feirenses e nacionais que estão fazendo um trabalho belíssimo também”, disse ele em conversa com o grupo A TARDE durante a coletiva de imprensa.

“Eu fico triste, não vou mentir. Porém, também entendo. No fundo, no fundo eu entendo. E isso me dá uma energia maior, de poder trabalhar muito mais pra ano que vem eu ser notado dentro da Micareta de Feira e não pedir pra tocar, mas sim ser chamado pra fazer parte do evento da minha vida, que eu faço questão de estar presente”, completou.

O artista ainda confessou que sua decisão de expor o assunto na web foi apenas em forma de desabafo. “Se aquilo estava me afetando, eu falei pô, por que não, né? Vou falar, eu sou de feira. Fui lá e falei. E assim, não sei se deu certo”, concluiu.

Pagodão no São João

Durante o bate papo, Felipe também falou sobre a representatividade do pagodão baiano durante o São João do estado, que possui uma grade recheada de atrações de diversos gêneros musicais.

“Representar o nosso pagodão no São João da Bahia ou de outras cidades e estados, é muito importante, porque as pessoas geralmente saem de casa para ouvir o forró. Então levar o nosso pagodão, ver a galera dançando as músicas que estão aí nas academias o ano inteiro, graças a Deus, na internet, isso pra mim é muito gratificante”, disparou.