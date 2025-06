Vocalista do Conde do Forró expõe desafio ao assumir lugar de Japinha

Nova vocalista da banda - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Nova vocalista da banda Conde do Forró, Jezz falou sobre o desafio de assumir os vocais da banda, que anteriormente estava sob o comando de Japinha. A artista falou que traz uma roupagem diferente para o grupo, mas sem perder a essência. A banda se apresenta neste domingo, 22, no São João da Bahia, no Parque de Exposições.

“Eu achei que quando eu entrei eu fiquei com aquele receio de ser algo muito diferente e não agradar, porque quando uma banda já vem de uma longa história, de pessoas cantando em um estilo parecido, porque todo mundo tinha sua personalidade, mas o estilo era parecido. Era um mais romântico e aí eu vim com essa personalidade totalmente diferente de tudo que já passou”, disse ela ao portal A TARDE durante a coletiva de imprensa.

A loira ainda confessou que teve receio de não ser bem aceita pelo público “Eu fiquei com receio realmente quando eu entrei, das pessoas falarem: ‘Mas não é conde, isso não é conde’. Mas isso é conde sim, está sendo e está sendo abraçado. Eu só tenho gratidão a todo mundo, tanto aos fãs antigos como a esses que estão chegando agora, meu coração está aberto pra todos eles”, concluiu.