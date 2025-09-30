Menu
CASO DE JUSTIÇA

Ximbinha vira alvo da Justiça após acusação grave e pode perder grana

Ximbinha foi processado em julho deste ano

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 10:34 h
Ximbinha foi acusado de "roubar" músicas
Ximbinha foi acusado de "roubar" músicas -

Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma, está no centro de uma polêmica que envolve uma acusação grave contra o guitarrista. Ele e a X Shows Produções Musicais foram processados pela Editora Inspiração Musical em julho deste ano.

Segundo a coluna Fábia, a empresa diz ser titular de várias obras de autoria de Antonio Luiz do Carmo Conceição, conhecido como Tonny Brasil e que já faleceu. O homem teria criado uma série de músicas de relevância no cenário nacional e firmado um contrato de cessão com a autora.

O ex-Calypso é acusado de uso indevido das composições de Tonny Brasil, sem autorização legal. As canções estariam presentes em álbuns, DVDs e disponibilizadas em múltiplas plataformas digitais em nome da banda Cabaré do Brega, da qual o famoso é líder artístico e gestor.

Ainda de acordo com a coluna, um único DVD da banda de Ximbinha reuniria seis composições de Tonny. A editora acusa o músico de violação de direitos autorais e exploração comercial não autorizada.

Retirada imediata de conteúdos

A Editora Inspiração Musical pede uma liminar para retirada imediata de todos os conteúdos publicados pelo músico a partir das composições de Tonny Brasil, com destaque para seis delas. Além disso, a empresa pede uma indenização por danos morais de R$ 200 mil a serem pagas pela X Shows e Ximbinha.

O pedido de liminar da editora foi indeferido. Entretanto, o caso segue em trâmite.

x