FENÔMENO

Conheça Bad Bunny, que fará show do intervalo do Super Bowl 2026

Bad Bunny é o artista com o maior número de indicações na 26ª edição do Grammy Latino

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/09/2025 - 11:59 h
Bad Bunny
Bad Bunny -

O cantor porto-riquenho Bad Bunnyfoi confirmado pela NFL no domingo, 28, como o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LX, marcado para 8 de fevereiro de 2026. O anúncio foi feito durante o intervalo do jogo entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers. O evento acontecerá no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, em Santa Clara, na Califórnia.

“O que estou sentindo vai além de mim. É por aqueles que vieram antes de mim e correram incontáveis jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown. Isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história”, disse Bad Bunny, em comunicado enviado à imprensa pela NFL.

Quem é Bad Bunny?

Nascido em San Juan, capital de Porto Rico, ele se chama na verdade Benito Antonio Martínez Ocasio e tem 30 anos. Bad Bunny é o artista com o maior número de indicações na 26ª edição do Grammy Latino, conforme anunciou a Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação na quarta-feira, 17. Ele recebeu 12 indicações, todas pelo álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, lançado no início deste ano.

DtMF é uma abreviação do título do álbum, que significa ‘Devia Ter Tirado Mais Fotos’, e fala sobre sentir falta de pessoas queridas e aproveitar o tempo com amigos e familiares.

Bad Bunny é o primeiro artista latino a entrar no Hot 100 brasileiro com uma música que não tem a participação de brasileiros, segundo a Billboard.

Ele iniciou a carreira em 2013 e desde então mistura estilos como reggaeton, rock, pop e rap. O cantor lançou seis discos antes de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, um projeto de celebração da cultura e história de seu país.

Por que ‘Bad Bunny’?

A origem do apelido ‘Bad Bunny’ (‘Coelho Mal’, em português) vem de uma foto de infância em que o cantor aparece vestido de coelhinho, mas com cara de mal. Depois disso, seus amigos passaram a brincar com a situação e o apelido ficou.

Outros trabalhos

Bunny também já se aventurou no cinema e estreou a produção ‘Trem-Bala’, de 2022, com Brad Pitt no elenco. Antes da fama, ele já trabalhou como empacotador de supermercado, cursou Comunicação na Universidade de Porto Rico.

x