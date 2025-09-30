Menu
HOME > MÚSICA
CLAMA BAHIA

Evento famoso pode ganhar data fixa em Salvador

Neste ano, evento acontece na Orla de Piatã

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 13:36 h
Clama Bahia 2025
Clama Bahia 2025 -

A Orla de Piatã, em Salvador, será palco do evento do Clama Bahia 2025, um dos maiores de música gospel do Brasil. O encontro, que já é tradicional na capital baiana, promete reunir milhares de pessoas.

Vale lembrar que, atualmente, está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador (CMS) um Projeto de Lei que institui o Clama Bahia no calendário cultural da cidade. O PL já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e aguarda sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Programação

A programação desta edição conta com Felipe e Mariana Valadão, Lukas Agostinho, Lis Avancini, Daniela Araújo, Manah Brasil, Reizinho de Jesus e Pastor Waguinho.

Além disso, o evento terá momentos especiais no Trio Clama, com apresentações de Adriano Gospel Funk, Samba Pra God e o comando do DJ Bob Dahora, trazendo ainda mais energia para o público.

A programação também inclui o Espaço Eletrônico Kids, a partir das 16h, com apresentações de Ester Oliver e da Boneca Midres, garantindo diversão e conteúdo educativo para as crianças.

O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

Clama Bahia 2025

x