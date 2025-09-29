É grave? Cantora Simone Mendes é internada em hospital após show

Cantora explicou que a noite anterior havia sido difícil - Foto: Reprodução | Instagram

Poucos dias depois do filho passar mal e precisar de atendimento médico, foi a vez de Simone Mendes enfrentar problemas de saúde. A sertaneja usou os stories do Instagram nesta segunda-feira, 29, para explicar seu estado após o show do fim de semana.

"No sábado eu fiz um show e eu já estava bem ruim, eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show, voltei e passei o domingo, não estava legal", relatou Simone.

Detalhes do mal-estar

A cantora explicou que a noite anterior havia sido especialmente difícil.

"Vou falar um negócio para vocês: essa madrugada não foi normal não. Estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá um up, uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro", contou.

Em seguida, Simone descreveu a exaustão e desconforto sentidos: "Que situação. E agora estou esperando o Kaká tomar um banho para me levar para dar uma animada na vida. Vou te falar, ô negócio pra deixar a gente sem energia, fraca, um desconforto, meu Deus. Vamos lá, se cuidar. Já já fico bem".

A sertaneja ainda mostrou nos stories que estava recebendo atendimento ao lado do marido, Kaká Diniz, reforçando a cumplicidade do casal. "Na saúde e na doença", disse, acompanhada de diversos emojis de gargalhadas.

Simone Mendes ressaltou que o cuidado e a atenção médica estão ajudando na recuperação, garantindo aos fãs que em breve estará melhor.