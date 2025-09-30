Oruam afirma que foi preso por ser parecido com o pai; entenda

Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai" - Foto: Reprodução | Instagram

O rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, surpreendeu fãs ao divulgar uma nova música composta enquanto estava preso. Na letra, ele afirma que sua prisão foi injusta e reforça: “Prenderam só um menino que tava parecido com o pai.”

Nas redes sociais, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do artista, compartilhou trechos da canção, lembrando o período solitário na cela.

“Fiz errado, mesmo tentando fazer o certo / Me jogaram lá dentro sozinho / Vi Jesus numa cama de concreto / Nunca fui fraco, sempre fui forte / Não vai cair uma lágrima de dentro dos meus olhos / Sabe por que? O Estado massacra demais”, diz a música.

Oruam continua na música: “Prenderam só um menino que tava parecido com o pai / Naquele dia que cantou o alvará / Cês não venceram, só prenderam o menino / Não quero nada, só que me deixem cantar / Dentro da cadeia eu escrevi uma poesia / Não sou o brabo e muito menos bam-bam-bam / Mas dentro do presídio ‘seu’ polícia era meu fã.”

A prisão

Oruam foi detido na tarde de 22 de julho na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após tentar impedir a Polícia Civil de cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente em sua residência.

O adolescente, conhecido como “Menor Piu”, é acusado de atuar como um dos seguranças pessoais de Edgar Alves de Andrade, o Doca, e também classificado pela polícia como um dos principais ladrões de carros do Rio.

O rapper passou mais de dois meses preso, sendo liberado na tarde desta segunda-feira, 29. Durante a detenção, ele escreveu a música que agora viraliza, abordando sua experiência na prisão e a influência de seu sobrenome.

Mesmo após a soltura, Oruam precisará cumprir uma série de medidas judiciais. Entre elas, comparecer mensalmente em juízo, manter endereço e telefone atualizados e evitar o acesso ao Complexo do Alemão e outras áreas consideradas de risco.

O cumprimento dessas regras faz parte das determinações legais enquanto o processo em que ele esteve envolvido segue em tramitação.

Veja o trecho da música: