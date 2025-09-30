Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Oruam afirma que foi preso por ser parecido com o pai; entenda

Rapper filho de Marcinho VP fala sobre prisão

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/09/2025 - 18:25 h
Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai"
Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai" -

O rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, surpreendeu fãs ao divulgar uma nova música composta enquanto estava preso. Na letra, ele afirma que sua prisão foi injusta e reforça: “Prenderam só um menino que tava parecido com o pai.”

Nas redes sociais, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do artista, compartilhou trechos da canção, lembrando o período solitário na cela.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Fiz errado, mesmo tentando fazer o certo / Me jogaram lá dentro sozinho / Vi Jesus numa cama de concreto / Nunca fui fraco, sempre fui forte / Não vai cair uma lágrima de dentro dos meus olhos / Sabe por que? O Estado massacra demais”, diz a música.

Leia Também:

Essa música famosa tem um significado que vai te surpreender
Evento celebra música brasileira e latina em Salvador
Evento famoso pode ganhar data fixa em Salvador

Oruam continua na música: “Prenderam só um menino que tava parecido com o pai / Naquele dia que cantou o alvará / Cês não venceram, só prenderam o menino / Não quero nada, só que me deixem cantar / Dentro da cadeia eu escrevi uma poesia / Não sou o brabo e muito menos bam-bam-bam / Mas dentro do presídio ‘seu’ polícia era meu fã.”

A prisão

Oruam foi detido na tarde de 22 de julho na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após tentar impedir a Polícia Civil de cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente em sua residência.

O adolescente, conhecido como “Menor Piu”, é acusado de atuar como um dos seguranças pessoais de Edgar Alves de Andrade, o Doca, e também classificado pela polícia como um dos principais ladrões de carros do Rio.

O rapper passou mais de dois meses preso, sendo liberado na tarde desta segunda-feira, 29. Durante a detenção, ele escreveu a música que agora viraliza, abordando sua experiência na prisão e a influência de seu sobrenome.

Mesmo após a soltura, Oruam precisará cumprir uma série de medidas judiciais. Entre elas, comparecer mensalmente em juízo, manter endereço e telefone atualizados e evitar o acesso ao Complexo do Alemão e outras áreas consideradas de risco.

O cumprimento dessas regras faz parte das determinações legais enquanto o processo em que ele esteve envolvido segue em tramitação.

Veja o trecho da música:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Oruam polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai"
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai"
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai"
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Rapper Oruam disse que foi preso por ser "parecido com o pai"
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x