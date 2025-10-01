EM SALVADOR
Muquifest 2025: Terra Samba comanda festa de 7h
Evento abre contagem regressiva para os 60 anos do bloco As Muquiranas
Por Bianca Carneiro
O Muquifest 2025 abre as comemorações pelos 60 anos do Bloco As Muquiranas em grande estilo. No dia 5 de outubro, a partir das 13h, a Casa D’Itália será o palco de 7 horas de Open Bar, reunindo foliões.
O line-up desta edição é de peso: Terra Samba, Pagode Segredo, Xella e Samba Trator comandam o evento. A expectativa é atrair cerca de 2 mil pessoas.
Os ingressos para o camarote estão esgotados, mas ainda há opções de pista disponíveis nos canais oficiais: BoraTickets, Pida e na sede do Bloco As Muquiranas.
Valores do 2º lote: Pista individual R$130 | Casadinha R$220.
Leia Também:
Evento celebra música brasileira e latina em Salvador
A décima edição da Komboza, que há três anos movimenta a cena alternativa de Salvador, foi apelidada de ‘La Komboza’ e vai celebrar o calor dançante das músicas brasileira e latina no Clube Fantoches no próximo sábado, 4.
Anfitriã da noite, a cantora Duda Brack estreia em Salvador e apresenta um show inédito em que recebe como convidados as cantoras Illy e Sofia Pitta, o rapper Hiran e a percussionista Lan Lanh. Os DJs Preta e Telefunksoul completam o line-up trazendo sets que atravessam funk, brega, MPB e ritmos latinos de artistas como Bad Bunny, Karol G e J Balvin.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes