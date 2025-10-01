Menu
HOME > MÚSICA
EM SALVADOR

Muquifest 2025: Terra Samba comanda festa de 7h

Evento abre contagem regressiva para os 60 anos do bloco As Muquiranas

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

01/10/2025 - 0:00 h
Muquifest 2025 abre as comemorações pelos 60 anos do Bloco As Muquiranas
Muquifest 2025 abre as comemorações pelos 60 anos do Bloco As Muquiranas -

O Muquifest 2025 abre as comemorações pelos 60 anos do Bloco As Muquiranas em grande estilo. No dia 5 de outubro, a partir das 13h, a Casa D’Itália será o palco de 7 horas de Open Bar, reunindo foliões.

O line-up desta edição é de peso: Terra Samba, Pagode Segredo, Xella e Samba Trator comandam o evento. A expectativa é atrair cerca de 2 mil pessoas.

Os ingressos para o camarote estão esgotados, mas ainda há opções de pista disponíveis nos canais oficiais: BoraTickets, Pida e na sede do Bloco As Muquiranas.

Valores do 2º lote: Pista individual R$130 | Casadinha R$220.

Essa música famosa tem um significado que vai te surpreender
Cantor sertanejo denuncia famosa cidade na Bahia: "Tá doido?”
Oruam afirma que foi preso por ser parecido com o pai; entenda

Evento celebra música brasileira e latina em Salvador

A décima edição da Komboza, que há três anos movimenta a cena alternativa de Salvador, foi apelidada de ‘La Komboza’ e vai celebrar o calor dançante das músicas brasileira e latina no Clube Fantoches no próximo sábado, 4.

Anfitriã da noite, a cantora Duda Brack estreia em Salvador e apresenta um show inédito em que recebe como convidados as cantoras Illy e Sofia Pitta, o rapper Hiran e a percussionista Lan Lanh. Os DJs Preta e Telefunksoul completam o line-up trazendo sets que atravessam funk, brega, MPB e ritmos latinos de artistas como Bad Bunny, Karol G e J Balvin.

As Muquiranas terra samba

