Alice Caymmi celebra legado da família na abertura do Open Air Brasil

Alice Caymmi subiu ao palco com o espetáculo Para Minha Tia Nana - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O céu de Salvador foi palco de cinema, música e emoção na noite desta terça-feira, 30, com a estreia do Open Air Brasil, considerado o maior cinema a céu aberto do mundo.

Entre luzes, telas gigantes e expectativa, quem marcou a abertura do evento foi a cantora Alice Caymmi, que subiu ao palco com o espetáculo Para Minha Tia Nana. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a artista falou sobre a emoção de estar em um evento dessa magnitude e sobre a força de sua família na cultura brasileira.

“É uma honra estar num evento dessa magnitude. O cinema é uma parte fundamental da cultura brasileira, eu não preciso nem dizer”, afirmou a artista, minutos antes de subir ao palco montado no Centro de Convenções.



E a escolha de Alice não podia ser mais conectada. A noite de abertura foi dedicada ao documentário 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, que celebra a amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, avô da cantora.

“Esse filme é grande. Fala sobre três figuras enormes: uma delas é o meu avô, é minha raiz, é de onde eu vim. Estar aqui homenageando não só o nome dele, como também a obra da minha tia, é uma honra sem tamanho. Estou duas vezes autoreferente: referente à minha origem e referente à arte de onde eu vim”, destacou.

O espetáculo apresentado por Alice Caymmi já havia sido concebido quando sua tia Nana estava viva. Agora, ganhou nova dimensão. “Essa ideia surgiu há muitos anos, pela semelhança que meu trabalho tinha com o dela e pelos momentos em que a gente se cruzava. Eu fiz esse show ainda em vida para homenageá-la, e agora voltei com ele justamente porque ela se foi”, contou.

Com voz firme, a cantora explicou a intenção por trás do tributo: “Para marcar bem a passagem dela por aqui e tudo o que ela deixou. Para que fique bem claro quem foi Nana Caymmi, de verdade, artisticamente, para o Brasil inteiro.”

Salvador como ponto de partida

A estreia do Open Air Brasil em Salvador não poderia ser mais simbólica. Para Alice, a escolha da cidade reflete o papel histórico da Bahia na cultura do país. “Salvador e a Bahia, de uma maneira geral, doam para o Brasil uma cultura de todos os tipos; doam para o Brasil uma personalidade diferente do mundo inteiro. O Brasil deve à Bahia muita coisa, então as coisas virem para cá é o mínimo”, disse.

A cultura vem daqui, e para cá ela tem que retornar Alice Caymmi - Cantora

Com uma tela de 325m², equivalente a uma quadra de tênis, o Open Air Brasil une cinema, música e gastronomia em uma programação que vai até 12 de outubro. A iniciativa, apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, chega à capital baiana em parceria com o Grupo A TARDE, reforçando o elo entre a cidade e cultura.



Mais do que um show ou um filme, a noite de estreia foi um encontro de memórias e afetos. Para Alice, estar em Salvador foi também reafirmar suas próprias origens. “Estar aqui honrando não só o nome dele [Dorival Caymmi], como também a obra da minha tia [Nana Caymmi], é uma honra sem tamanho”, repetiu.

História do Cinema Baiano

