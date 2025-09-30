Menu
HOME > CINEINSITE
CINEMA

Cinema baiano em alta: A TARDE e Open Air Brasil apresentam acervo raro

Mariana Carneiro, idealizadora da mostra, falou sobre riqueza audiovisual da Bahia

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/09/2025 - 21:19 h | Atualizada em 01/10/2025 - 8:08
Salvador mergulha na história do cinema baiano com uma experiência inédita
Salvador mergulha na história do cinema baiano com uma experiência inédita que une o passado e o presente da sétima arte. A primeira edição do Open Air Brasil na cidade chega com uma tela gigante de 325m², equivalente a uma quadra de tênis, instalada no Centro de Convenções até 12 de outubro, e traz, em parceria com o Grupo A TARDE, uma oportunidade única de conhecer a riqueza do audiovisual local.

Em meio à programação de cinema, música e gastronomia, o Centro de Documentação e Memória – CEDOC apresenta a exposição “Uma Breve História do Cinema Baiano”, que resgata mais de um século de produções e momentos marcantes do cinema da Bahia.

Exposição do CEDOC emociona Olívia Santana: "Está fantástica"
Diretor do Open Air Brasil celebra estreia em Salvador: "Conquista imensa"
Essa nova série de suspense com reviravoltas está bombando na Netflix

“O Grupo A TARDE e o Open Air se juntaram para trazer para o público baiano o melhor do acervo sobre cinema baiano que nós temos em A TARDE”, afirma Mariana Carneiro, idealizadora da exposição, e diretora de Conteúdos e Projetos Especiais no Grupo A TARDE.

São 113 anos de história, nós temos documentado os melhores momentos, tanto dos filmes realizados na Bahia, quanto dos filmes feitos sobre a Bahia, então, nada mais justo do que essas duas grandes marcas se juntarem para trazer para o público a riqueza cultural do nosso estado
Mariana Carneiro

Segundo Mariana, o projeto busca resgatar toda a trajetória do cinema no estado, das primeiras produções até os dias atuais. “Esse projeto resgata o histórico do cinema baiano, desde os seus primórdios até os dias atuais. Além de valorizar as produções locais, estamos trazendo, para as novas gerações, um conhecimento que só um acervo pode oferecer, para que consigam entender um pouco da riqueza que é a história do cinema baiano”, afirmou.

Ela reforça que a exposição é também uma ferramenta educativa, permitindo que jovens e interessados compreendam melhor a importância cultural do cinema produzido na Bahia.

Projeto busca resgatar toda a trajetória do cinema na Bahia
Projeto busca resgatar toda a trajetória do cinema na Bahia | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

“Quando se fala em cultura, é impossível não se falar em Salvador, não se falar na Bahia. E, ao falar da Bahia, não tem como não se lembrar imediatamente da marca, do grupo de comunicação que está aqui há mais tempo com jornal em circulação, e que conta toda a história dessa terra maravilhosa, culturalmente e socialmente”, completou.

Temos um acervo que dialoga completamente com eventos culturais. Foi uma honra conseguir fazer essa associação de marcas e montar essa parceria com a turma do Open Air, para que nossa terra seja cada vez mais valorizada dentro e fora da Bahia
Mariana Carneiro
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

História do Cinema Baiano

Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
  • Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
  • Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
  • Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
  • Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
  • Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

x