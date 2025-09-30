Diretor do Open Air Brasil celebra estreia em Salvador: "Conquista imensa"

Renato Byington explica que a proposta é oferecer uma experiência diferente do cinema tradicional - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Salvador ganha um novo capítulo no cinema a partir desta terça-feira, 30, com a chegada da primeira edição do Open Air Brasil. Considerado o maior cinema a céu aberto do mundo, o evento conta com uma tela de 325m², equivalente a uma quadra de tênis, instalada no Centro de Convenções Salvador até 12 de outubro.

A experiência promete unir cinema, música e gastronomia em uma experiência única para diferentes tipos de público. Renato Byington, idealizador do evento, destaca a expectativa para a estreia na capital baiana e o sucesso da parceria com o Grupo A TARDE, o Ministério da Cultura e o Nubank.

“Sentimento de alívio porque ficou pronto e de uma imensa alegria de estar em Salvador, abrindo a noite com 3 Obás de Xangô. É uma conquista imensa para a gente trazer o evento, depois de tantos anos que a gente está produzindo esse cinema ao ar livre”, disse ele ao Portal A TARDE.



O empresário explica que a proposta da iniciativa é oferecer uma experiência diferente do cinema tradicional. “Ele chega aqui completamente renovado, com uma programação dedicada a Salvador. Isso é uma alegria muito grande para a gente, porque tem filmes de muito valor aqui na Bahia, o difícil foi escolher apenas três”, afirmou.

Em tom descontraído, Renato comentou sobre a escolha da cidade: “Salvador é obrigatório. 'Por que eu demorei tanto para vir para Salvador?' Acho que essa é a pergunta mais difícil de responder. Mas, na verdade, essa questão depende muito da empresa patrocinadora. E o Nubank foi aquela empresa que fez questão de vir para Salvador com a gente”.

Ele detalhou a parceria com o banco: “Quando a gente propôs trazer o Open Air pela primeira vez para Salvador, o Nubank aceitou na hora e estamos aqui começando hoje. É uma alegria”.

A expectativa de público é alta, e os números já comprovam o interesse da população. “A gente começa a temporada hoje com mais de 60% dos ingressos vendidos, já temos mais de 10 mil ingressos vendidos. O evento é um sucesso e isso em grande parte graças ao apoio do Grupo A TARDE, que abraçou o evento desde o primeiro momento”, comentou Byington.

Expectativa do público soteropolitano

A gerente de comunicação do Open Air Brasil, Nathalia Basil, celebrou a chegada da primeira edição em Salvador e destacou a animação da equipe: “A gente está muito animado de estar aqui em Salvador. É a primeira edição do Open Air na cidade. Essa já é a 35ª edição e é a primeira vez que viemos para Salvador”.

Nathalia Basil celebrou a chegada da primeira edição em Salvador | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Ela ainda explicou como funcionou a distribuição gratuita de ingressos na abertura: “Foi uma noite com distribuição gratuita de ingressos, foram distribuídos mil ingressos para as pessoas fazerem a retirada. Estamos vendo a casa enchendo, o evento começando e muita animação. Até o dia 12 vamos estar aqui no Centro de Convenções”.



Sobre o que espera do público soteropolitano, Nathalia reforçou: “Esperamos muita entrega, que a galera curta o evento, veja como funciona. É uma experiência muito única, a tela é muito grande, tem altura de um prédio de 4 andares", disse.

"Ver de perto é uma experiência completamente diferente, o som é diferente, então esperamos que a galera entregue porque o evento está pronto para oferecer uma experiência muito incrível”, completou.

A gerente também comentou sobre a curadoria de cada sessão: “Todas as sessões do Open Air são pensadas individualmente, então cada dia é um evento único. A ideia de artistas que vão compor esse line-up são pessoas que dialoguem com a programação", afirmou.

"No dia de Malês a gente traz a Rachel Reis, então é uma continuidade do filme. No Dia de Pequena Sereia a gente vai ter a Banda Didá, então a ideia é que a pessoa viva essa experiência do Open Air de forma completa, ver no filme, curtindo o show depois, é tudo complementar”, finalizou.

História do Cinema Baiano

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa abaixo:

Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)

Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)

Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)

Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)