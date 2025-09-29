Open Air Brasil prepara estreia em Salvador com público recorde

Expectativa é de casa cheia já na noite de abertura - Foto: Divulgação

Na véspera da abertura do Open Air Brasil em Salvador, Renato Byington, idealizador do evento, que é parceiro do Grupo A TARDE, revelou o clima de entusiasmo para a primeira edição na capital baiana, que acontece de 30 de setembro a 12 de outubro no Centro de Convenções.

Com mais de 10 mil ingressos vendidos antes mesmo da estreia, a expectativa é de casa cheia já na noite de abertura.

“A gente está numa expectativa imensa, porque o evento está um sucesso aqui. Antes mesmo de começar, a gente já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, uma porcentagem imensa da carga já foi vendida. E todo mundo pedindo ingresso para amanhã, para a noite de abertura do evento, com 'Três Obás de Xangô', um filme lindo que eu vou ver novamente na telona”, contou ele.

Segundo ele, trazer o festival para Salvador sempre foi um desejo antigo. “No primeiro dia que a gente fez o Open Air na vida, a gente percebeu que tinha que vir para Salvador, porque juntar cinema e música... o que não falta aqui é cinema bom, muito menos música boa. Então, sempre foi um sonho nosso, e isso só aumenta a expectativa".

A programação da edição baiana foi pensada para dialogar com a identidade cultural da Bahia, reunindo filmes e shows que conectam passado, presente e futuro.

“Escolher filmes baianos e música baiana, o difícil é escolher, não é encontrar. Então, a gente fez um corte onde a gente tem um filme que fala para trás, um filme do momento e um filme que fala para frente. Esse último é 'Malês', de Antônio Pitanga, que estreia aqui no Open Air e mostra esse mercado que anseia por filmes baianos. Para falar de presente, passado e futuro, a gente traz Três Obás de Xangô, sobre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, três fundadores da nossa cultura. E para celebrar o passado, teremos a sessão especial de 'Ó Paí, Ó', que completa 18 anos, com participação do elenco e show de Majur.”

Renato Byington, diretor do Open Air Brasil na sede do jornal A TARDE | Foto: José Simões | Ag A TARDE

O organizador também destacou que espera deixar um legado que vá além da experiência cinematográfica. “Olha, a gente espera voltar a Salvador, nem começou, mas já estou pensando em quando é que a gente volta. E um legado que a gente deixa é uma mensagem para as empresas que apoiam eventos, os patrocinadores: venham para Salvador, porque essa cidade é maravilhosa, o público é especialíssimo, de uma cultura que entende tudo. Ela pode não aceitar, mas vai compreender. Venham, porque Salvador é o máximo, inclusive para o mercado de patrocínios", pediu.

"É muito triste ver tanta concentração no Rio-São Paulo, as marcas perdem tantas oportunidades”, completou.

Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, de 325 m², o Open Air Brasil traz em sua programação lançamentos, clássicos do cinema e produções baianas, além de shows e atrações gastronômicas. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank. Confira a programação completa:

Dia 30 de setembro (terça-feira)

“3 Obás de Xangô”

Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira)

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) - ÚLTIMOS INGRESSOS

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)

Show da Banda Didá

“A Menina e o Pote” (curta-metragem)

“A Pequena Sereia” (live-action)