SUCESSO
Open Air Brasil prepara estreia em Salvador com público recorde
Cinema gigante, parceiro do Grupo A TARDE, inicia programação nesta terça-feira, 30
Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes
Na véspera da abertura do Open Air Brasil em Salvador, Renato Byington, idealizador do evento, que é parceiro do Grupo A TARDE, revelou o clima de entusiasmo para a primeira edição na capital baiana, que acontece de 30 de setembro a 12 de outubro no Centro de Convenções.
Com mais de 10 mil ingressos vendidos antes mesmo da estreia, a expectativa é de casa cheia já na noite de abertura.
“A gente está numa expectativa imensa, porque o evento está um sucesso aqui. Antes mesmo de começar, a gente já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, uma porcentagem imensa da carga já foi vendida. E todo mundo pedindo ingresso para amanhã, para a noite de abertura do evento, com 'Três Obás de Xangô', um filme lindo que eu vou ver novamente na telona”, contou ele.
Segundo ele, trazer o festival para Salvador sempre foi um desejo antigo. “No primeiro dia que a gente fez o Open Air na vida, a gente percebeu que tinha que vir para Salvador, porque juntar cinema e música... o que não falta aqui é cinema bom, muito menos música boa. Então, sempre foi um sonho nosso, e isso só aumenta a expectativa".
A programação da edição baiana foi pensada para dialogar com a identidade cultural da Bahia, reunindo filmes e shows que conectam passado, presente e futuro.
“Escolher filmes baianos e música baiana, o difícil é escolher, não é encontrar. Então, a gente fez um corte onde a gente tem um filme que fala para trás, um filme do momento e um filme que fala para frente. Esse último é 'Malês', de Antônio Pitanga, que estreia aqui no Open Air e mostra esse mercado que anseia por filmes baianos. Para falar de presente, passado e futuro, a gente traz Três Obás de Xangô, sobre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, três fundadores da nossa cultura. E para celebrar o passado, teremos a sessão especial de 'Ó Paí, Ó', que completa 18 anos, com participação do elenco e show de Majur.”
O organizador também destacou que espera deixar um legado que vá além da experiência cinematográfica. “Olha, a gente espera voltar a Salvador, nem começou, mas já estou pensando em quando é que a gente volta. E um legado que a gente deixa é uma mensagem para as empresas que apoiam eventos, os patrocinadores: venham para Salvador, porque essa cidade é maravilhosa, o público é especialíssimo, de uma cultura que entende tudo. Ela pode não aceitar, mas vai compreender. Venham, porque Salvador é o máximo, inclusive para o mercado de patrocínios", pediu.
"É muito triste ver tanta concentração no Rio-São Paulo, as marcas perdem tantas oportunidades”, completou.
Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, de 325 m², o Open Air Brasil traz em sua programação lançamentos, clássicos do cinema e produções baianas, além de shows e atrações gastronômicas. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank. Confira a programação completa:
Dia 30 de setembro (terça-feira)
“3 Obás de Xangô”
Show de Alice Caymmi
Dia 1º de outubro (quarta-feira)
“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco
Show de Rachel Reis
Dia 2 de outubro (quinta-feira)
“Pulp Fiction - Tempo de Violência”
Dia 3 de outubro (sexta-feira)
“Missão: Impossível – O Acerto Final”
Show da banda Herbert & Richard
Dia 4 de outubro (sábado)
1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)
2ª sessão: “F1 – O Filme”
Dia 5 de outubro (domingo)
1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”
2ª sessão: “Thelma & Louise”
Dia 7 de outubro (terça-feira)
“Pecadores”
Dia 8 de outubro (quarta-feira)
“Uma Batalha Após a Outra”
Dia 9 de outubro (quinta-feira)
“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos
Show de Majur
Dia 10 de outubro (sexta-feira)
“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”
Show da banda Herbert & Richard
Dia 11 de outubro (sábado)
1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) - ÚLTIMOS INGRESSOS
2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”
Dia 12 de outubro (domingo)
Show da Banda Didá
“A Menina e o Pote” (curta-metragem)
“A Pequena Sereia” (live-action)
