CINEINSITE
RETORNOU

Icônico Professor de La Casa Papel retorna à Netflix em nova série

Ator é conhecido por uma das séries mais famosas do streaming

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/09/2025 - 18:35 h
Ator espanhol retorna quatro anos após o final de La Casa de Papel
Ator espanhol retorna quatro anos após o final de La Casa de Papel

Conhecido por uma das séries mais famosas da Netflix e por seu papel icônico como Sérgio Marquina, o famoso Professor de La Casa de Papel (2017–2021), Álvaro Morte retorna às telinhas com uma nova produção do streaming.

O ator espanhol retorna quatro anos após o final de La Casa de Papel e aparece como convidado na 2ª temporada de Berlim, série centrada no irmão do Professor, interpretado por Pedro Alonso.

Antes disso, no entanto, ele volta à Netflix com a mais nova série de suspense do streaming, Duas Covas.

Participação em Duas Covas

Álvaro Morte é o protagonista de Duas Covas, uma minissérie de apenas três episódios, dirigida por Agustín Martínez.

A trama gira em torno do desaparecimento de duas amigas, Verônica e Mandy, ambas de 16 anos, cuja investigação é encerrada sem resultados devido à falta de provas e suspeitos.

A avó de uma das garotas, Isabel, decide investigar por conta própria o desaparecimento das meninas. Determinada a descobrir a verdade, o que começa como uma investigação se transforma em uma história de vingança.

Na minissérie, Álvaro Morte interpreta Rafael Salazar, pai de uma das meninas desaparecidas. Ele também reencontra Hovik Keuchkerian, que interpretou Bogotá em La Casa de Papel.

Confira trailer:

Ver todas

x