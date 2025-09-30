Cinema, música e pipoca grátis: Open Air Brasil começa em Salvador

Evento promete experiência única em Salvador - Foto: Divulgação

A paixão do baiano pelo cinema ganha mais um capítulo a partir desta terça-feira, 30, quando Salvador recebe a primeira edição do Open Air Brasil, considerado o evento com o maior cinema a céu aberto do mundo. A tela tem 325m2, equivalente a uma quadra de tênis, e ficará instalada no Centro de Convenções Salvador até o próximo dia 12 de outubro.

Em parceira com o Grupo A TARDE, e apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, o evento une cinema, música e gastronomia em uma programação que contempla diversos públicos. Entre os destaques estão sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, clássicos do audiovisual, animações e lançamentos.

Para começar o evento com o pé direito, o público que comparecer hoje à cerimônia de abertura poderá assistir ao documentário 3 Obás de Xangô, dirigido pelo baiano Sérgio Machado, que celebra a amizade e a conexão espiritual entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé.

A abertura oficial está prevista para às 18h30, com exibição do filme às 20h. Na sequência, às 22h, o público será presenteado com o espetáculo Para Minha Tia Nana, da cantora Alice Caymmi, neta de Dorival.

“Salvador e a Bahia têm uma riqueza cultural tão imensa que o Open Air Brasil chega para celebrar um pouco deste tesouro, mostrando alguns filmes e artistas que formam esse cenário. Espero que este evento ajude a fazer com que o mercado e as empresas patrocinadoras de eventos culturais apoiem iniciativas e projetos locais cada vez mais”, explica o criador e diretor do evento, Renato Byington.

Programação

Os ingressos para a noite de abertura já estão esgotados, mas a programação de hoje é só o início do evento que promete filmes para toda a família com sessões até o dia 12 de outubro.

Amanhã, 1º, será exibido Malês, de Antonio Pitanga, em pré-estreia já esgotada, seguida de show de Rachel Reis. A quinta-feira, 2, apresenta o cultuado Pulp Fiction – Tempo de Violência, e a sexta, 3, terá Missão: Impossível – O Acerto Final, encerrando a saga do astro Tom Cruise, além de show da banda Herbert & Richard.

Aos fins de semana, haverá duas sessões: no sábado, 4, Lilo & Stitch (live-action) e F1 – O Filme; no domingo, 5, Meu Amigo Totoro e o clássico Thelma & Louise, de Ridley Scott.

Na semana seguinte, o público confere Pecadores, 7, Uma Batalha Após a Outra, 8, a sessão comemorativa de 18 anos de Ó Paí, Ó, 9, com show de Majur, e Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda com apresentação da banda Herbert & Richard, 10.

O sábado, 11, terá Como Treinar o Seu Dragão (live-action) e Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Já o encerramento, no domingo, 12, celebra o Dia das Crianças com o curta A Menina e o Pote, show da Banda Didá e a exibição de A Pequena Sereia.

Infra-estrutura

Salvador recebe maior tela de cinema a céu aberto do mundo | Foto: Divulgação

Assim como em edições anteriores, a acessibilidade é um compromisso do evento, com receptivo bilíngue (português e Libras), rotas acessíveis, protetores auriculares, sala de autorregulação e recursos via aplicativo.

Segundo o diretor, cada noite é marcada por uma nova mensagem, para um público diferente, de modo a contemplar uma diversidade de espectadores. “Salvador já devolveu uma mensagem própria sobre a programação: o primeiro título a esgotar os ingressos foi Malês. Antônio Pitanga desbancou Brad Pitt e Tom Cruise! Isso não é genial?”, relata.

Para ele, a recepção do público já demonstra o impacto do festival. “Mesmo antes da noite de abertura, já foram vendidos 9 mil ingressos e já temos três sessões esgotadas. A mesma equipe trabalha de forma apaixonada no evento há mais de oito anos, mas a coprodução com uma empresa de Salvador, a Maré Produções, tem sido fundamental.”, afirma

Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla desde o último dia 9 de Setembro. Clientes Nubank têm acesso à meia-entrada.

Bahia em destaque

O cinema baiano ocupa um lugar de destaque na programação do Open Air Brasil. Para o diretor Renato Byington, era essencial valorizar produções locais. “Toda terra se orgulha do seu bom cinema. E há tanto a se falar e a exibir do que foi feito na Bahia que precisamos fazer um recorte”, afirma.

Esse recorte contempla três momentos especiais: o lançamento de Malês, de Antonio Pitanga; o documentário 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, além do clássico Ó Paí, Ó, de Monique Gardenberg, que completa 18 anos e terá sessão comemorativa com parte do elenco e da equipe.

Trazer o festival para Salvador, lembra o diretor, era um objetivo antigo. Segundo ele, a escolha só se concretizou graças ao patrocínio. “Sempre tivemos a vinda para Salvador como um objetivo do Open Air, mas essa decisão acaba sendo do patrocinador. Para nossa imensa alegria, o Nubank tem um grande foco em apoiar projetos itinerantes que saiam do eixo Rio-São Paulo. Quando sugerimos a realização em Salvador, foi aprovada na hora.”

Byington também destacou os desafios logísticos de realizar um evento dessa dimensão. Ele conta que todo o equipamento, com cerca de 45 toneladas, vem desmontado da Suíça em quatro contêineres marítimos.

“Sai de Berna de trem até o Porto de Antuérpia, segue de navio até o Porto do Rio de Janeiro e, de lá, viaja por terra. Depois de passar por Brasília, finalmente chega a Salvador”, detalha.

A proposta do evento, reforça o diretor, vai além da exibição de filmes. Em suas palavras, a ideia é “celebrar o cinema visto em tela grande em companhia de outras pessoas”.

Ele avalia que, em tempos de conteúdos fragmentados e telas cada vez menores, entregar-se a um filme sem o controle remoto na mão é uma experiência rara e de grande valor.

Cinema Inflável

Salvador recebe maior tela de cinema a céu aberto do mundo | Foto: Divulgação

Em paralelo ao Open Air Brasil, e também com o patrocínio do Nubank, a D+3 vai realizar ainda novas edições de seu outro projeto, o Cinema Inflável, que estará não só em Salvador, mas em outras cidades baianas. Gratuito, o evento acontece também a céu aberto, em regiões com acesso limitado ao cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas.

Com uma tela inflável de 60 metros quadrados e distribuição gratuita de pipoca, a iniciativa contará com programação exclusiva e capacidade de até 800 pessoas por sessão.

O Cinema Inflável vai exibir cerca de 20 filmes por edição, incluindo curtas-metragens e videoclipes de cineastas locais, além de oferecer recreação infantil e apresentar programações e atividades em parceria com importantes pontos de cultura.

“O Cinema Inflável leva o cinema até a porta da casa de pessoas com pouco ou nenhum acesso às salas de cinema. É um evento gratuito, formador de plateia e focado no cinema nacional. É importante mostrar ainda que este evento vai passar por 12 localidades diferentes sempre em parceria com um projeto cultural ativo no território, que é convidado a apresentar um pouco do trabalho que realiza, antes de cada sessão”, explica Renato Byington

“Assistir a um bom filme, na maior tela de cinema do mundo, com projeção e som perfeitos e de frente para o mar será uma oportunidade única em qualquer noite que se escolha. Mas é bom garantir logo, para não ficar sem ingresso. E a pipoca é de graça!”, finaliza.

História do Cinema Baiano

