Bahia é destaque e vence três prêmios em festival de cinema

Arrebol venceu na categoria de Melhor Filme por voto popular - Foto: Divulgação

A Bahia brilhou na 9ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, em Sagarana, distrito de Arinos (MG). Dos seis filmes premiados, três são baianos, destacando a diversidade e riqueza da produção audiovisual do estado. Entre os vencedores estão Arrebol, Bijupirá e Talvez Meu Pai Seja Negro, premiados respectivamente como Melhor Filme por voto popular, Prêmio Aquisição SescTV e Menção Honrosa.

O filme Arrebol, de Duba Rodrigues, de Brumado, venceu o júri popular. Com narrativa singular, acompanha um vampiro em busca de registros de sua existência após a morte de seu retratista, explorando a fragilidade humana e o poder simbólico da arte em uma fotografia de forte contraste em preto e branco.

Já Bijupirá, dirigido por Eduardo Boccaletti, conquistou a Seleção Especial SescTV, garantindo exibição por dois anos na emissora. A obra narra a história de Tomé, menino que questiona sua origem ao vivenciar um cotidiano entre pescadores em alto-mar.

Talvez Meu Pai Seja Negro, de Flávia Santana, recebeu Menção Honrosa. O curta aborda identidade racial, paternidade e pertencimento, a partir de uma investigação íntima da diretora sobre seu pai, Antônio. Segundo a curadoria, o filme se destaca “por um protagonista que mobiliza interesse, uma relação familiar sensível, mas também dura, direta, no desafio de conversar sobre identidades”.

O evento contou com cerca de 1.200 espectadores de diversos estados, reunindo filmes independentes e promovendo o acesso democrático ao cinema, longe dos eixos culturais tradicionais. A mostra ainda bateu recorde de inscrições: 232 curtas, sendo 58 da Bahia, e promoveu 48 atividades formativas, entre oficinas, rodas de conversa e vivências, envolvendo cerca de 2.400 pessoas ao longo da história do festival.

O CineBaru, realizado há nove anos em um campinho de futebol com tela inflável e cadeiras de bambu feitas à mão, continua valorizando produções que dialogam com temas como meio ambiente, diversidade cultural e identidade regional.

Filmes premiados da Bahia:

Melhor Filme Júri Popular: Arrebol (Duba Rodrigues) – Brumado-BA

Prêmio Aquisição Sesc TV: Bijupirá (Eduardo Boccaletti) – Salvador-BA

Menção Honrosa: Talvez Meu Pai Seja Negro (Flávia Santana) – Salvador-BA