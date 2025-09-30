Essa nova série de suspense com reviravoltas está bombando na Netflix

Minissérie é curta e permite uma maratona rápida e divertida - Foto: Divulgação

A produção Desobedientes chegou ao catálogo da Netflix em 25 de setembro e rapidamente conquistou o público, alcançando o TOP 10 da plataforma, atualmente ocupando a quinta posição.

Com oito episódios, a série é curta e permite uma maratona rápida e divertida, perfeita para quem busca suspense e emoção sem compromisso de tempo.

Ambientada na cidade bucólica de Tall Pines, a história acompanha uma policial local que começa a desconfiar das intenções de uma escola para adolescentes problemáticos.

Quando dois estudantes tentam escapar da instituição, eles se unem à investigadora para desvendar os segredos que cercam a fundadora carismática da escola, que pode esconder muito mais do que aparenta.



A trama mistura mistério, investigação e segredos obscuros, prometendo reviravoltas em cada episódio, mantendo o público preso à narrativa do início ao fim.

A série conta com Toni Collette, famosa por papéis intensos em filmes de terror psicológico como Hereditário, além de Mae Martin, que é a criadora da série e interpreta a policial Alex Dempsey. Também estão no elenco Sarah Gadon e Patrick J. Adams.

Inspiração e referências

Inspirada em experiências pessoais de Mae Martin e influências de clássicos como Garota Interrompida, Corra! e Fargo, a série mistura drama adolescente com suspense psicológico, explorando a pressão sobre os jovens em instituições de disciplina rígida.

“Eu era uma adolescente problemática no início dos anos 2000, e minha melhor amiga foi enviada para uma dessas escolas. Quando voltou, tinha as histórias mais loucas sobre isso”, revelou a criadora em entrevista ao Tudum.

Com atmosfera tensa, elementos de investigação e metáforas sobre os sistemas sociais, a produção aborda o peso da empatia diante das regras impostas, mostrando como a amizade, a lealdade e os segredos podem mudar tudo.

Entre intrigas e descobertas, a minissérie promete surpreender ao explorar como verdades sombrias sempre encontram um caminho para vir à tona, garantindo momentos de tensão e reflexão para os espectadores.