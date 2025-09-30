Menu
HOME > CINEINSITE
OPEN AIR

Exposição do CEDOC emociona Olívia Santana: "Está fantástica"

Mostra no Open Air Brasil resgata 100 anos do cinema na Bahia

Bianca Carneiro e Franciely Gomes

Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes

30/09/2025 - 20:45 h | Atualizada em 30/09/2025 - 21:03
Começou em Salvador o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que traz o maior cinema a céu aberto do mundo. A tela, de 325 m², equivalente a uma quadra de tênis, ficará instalada no Centro de Convenções Salvador até o próximo dia 12 de outubro.

Mas nem só da tela gigantesca é composta a iniciativa, apresentada pelo Ministério da Cultura e Nubank. Além de unir cinema, música e gastronomia, a experiência também traz uma exposição especial feita a partir dos arquivos do Centro de Documentação e Memória – CEDOC do jornal A TARDE.

Sendo o mais antigo veículo midiático em atividade na Bahia, o jornal de 113 anos testemunhou diversos episódios do desenvolvimento do cinema na Bahia e reuniu, na mostra, fotografias históricas com cenas de filmes emblemáticos, além de realizadores baianos, em registros nos sets de filmagem, ou de produções nacionais filmadas na Bahia.

Presente na noite de estreia do Open Air Brasil nesta terça-feira, 30, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) elogiou a exposição do Cedoc. Ela destacou a importância da ação para a cultura do estado

"Acho muito bonita essa atitude do Grupo A TARDE de fazer essa exposição, resgatando e valorizando o audiovisual baiano. Está fantástica. Você vê Glauber Rocha, esse resgate do que foi o papel do Cinema Novo para a Bahia e para o Brasil internacionalmente".

Imagem ilustrativa da imagem Exposição do CEDOC emociona Olívia Santana: "Está fantástica"
| Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Olívia também citou o filme 'O Jardim das Folhas Sagradas' (2011), do qual participou e se disse emocionada com o registro. "Foi muito bacana ver Pola [Ribeiro, diretor] construir aquele filme com a nossa presença, do movimento negro, os movimentos da religiosidade de matriz africana. Vai passando, assim, também um filme na mente da gente ao ver esse registro, que pra mim é muito valioso".

"Antes de ver o grande cine, eu gostei muito de me deparar com essa exposição que valoriza tanto o audiovisual baiano, então, parabéns ao A TARDE, parabéns a todos os cineastas baianos e baianas que resistem".

Clique aqui e confira a mostra do Cedoc no Open Air Brasil.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)

Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)

Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)

Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

