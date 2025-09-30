Com altura de prédio de 4 andares, tela do Open Air encanta público

Tela reproduziu o filme Os 3 Obás de Xangô - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Principal atração do Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, a tela de 325 m surpreendeu o público que compareceu ao Centro de Convenções, em Salvador, nesta terça-feira, 30. O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, teve sua estreia com sessão esgotada.

Com a altura de um prédio de quatro andares, a tela reproduziu o filme Os 3 Obás de Xangô, que conta a história de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé com as religiões de matriz africana, em alta qualidade.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a gerente de audiovisual Milena Anjos afirmou que a experiência de assistir o filme em uma tela com essa dimensão transporta o telespectador para uma imersão na história que está sendo contada através da arte.

“Eu acho que quanto maior a tela, a experiência de estar mais próxima do filme é maior e isso super diferencia de um cinema tradicional. As pessoas estão muito acostumadas com as salas de cinema e com o conforto que elas proporcionam”, disse ela.

A mulher ainda elogiou a estrutura do evento. “Então eu acho que é bem ousada a proposta de um evento ao ar livre. Fiquei preocupada com o conforto, mas ao chegar aqui vi tudo muito organizado”, completou.

Tela possui altura de um prédio de quatro andares | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Já o farmacêutico Ricardo Miranda contou que pretende ver outros filmes ao longo das duas semanas de programação. “Sinceramente, qualquer filme que eu assistir aqui vai ser muito bom e muito interessante”, afirmou.



“Acho que essa vista daqui contribui muito, mas a sensação de estar aqui vendo essa tela gigantesca, mudou completamente a experiência”, finalizou.

História do Cinema Baiano

