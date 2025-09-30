CINEMA GIGANTE
Com altura de prédio de 4 andares, tela do Open Air encanta público
Tela possui a altura de 325 m e foi levantada pouco antes da exibição do filme
Por Franciely Gomes
Principal atração do Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, a tela de 325 m surpreendeu o público que compareceu ao Centro de Convenções, em Salvador, nesta terça-feira, 30. O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, teve sua estreia com sessão esgotada.
Com a altura de um prédio de quatro andares, a tela reproduziu o filme Os 3 Obás de Xangô, que conta a história de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé com as religiões de matriz africana, em alta qualidade.
Em entrevista ao Portal A TARDE, a gerente de audiovisual Milena Anjos afirmou que a experiência de assistir o filme em uma tela com essa dimensão transporta o telespectador para uma imersão na história que está sendo contada através da arte.
“Eu acho que quanto maior a tela, a experiência de estar mais próxima do filme é maior e isso super diferencia de um cinema tradicional. As pessoas estão muito acostumadas com as salas de cinema e com o conforto que elas proporcionam”, disse ela.
A mulher ainda elogiou a estrutura do evento. “Então eu acho que é bem ousada a proposta de um evento ao ar livre. Fiquei preocupada com o conforto, mas ao chegar aqui vi tudo muito organizado”, completou.
Já o farmacêutico Ricardo Miranda contou que pretende ver outros filmes ao longo das duas semanas de programação. “Sinceramente, qualquer filme que eu assistir aqui vai ser muito bom e muito interessante”, afirmou.
“Acho que essa vista daqui contribui muito, mas a sensação de estar aqui vendo essa tela gigantesca, mudou completamente a experiência”, finalizou.
História do Cinema Baiano
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
- Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
- Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
- Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
- Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
- Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)
