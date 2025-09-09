Filho de Edson Gomes dispara sobre o Lollapalooza: “Agora estão respeitando”

Edson Gomes se apresentou no Festival A TARDE FM - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O cantor Jeremias Gomes, de 33 anos, filho de Edson Gomes, de 70, comentou a repercussão da participação do ícone do reggae brasileiro no Lollapalooza BR 2026, um dos maiores festivais de música do mundo. Em entrevista ao Grupo A TARDE, ele afirmou que, finalmente, o legado do pai está sendo reconhecido e respeitado.

"A partir do momento em que foi divulgado, todo mundo sentiu um impacto muito grande. Todas as redes, todas as emissoras, todos os jornais. De fato, estão passando a não só reconhecer, mas também a respeitar um trabalho, um legado de um artista que ainda está em atividade, que ainda está dando shows, que ainda está na estrada", afirmou Jeremias Gomes.

50 anos de carreira e ainda fazendo história

Ele ainda afirmou que o fato de Edson Gomes, um artista negro, nordestino e independente, ser convidado para um festival internacional mostra que a força de sua obra continua viva e atravessando gerações.

"São 50 anos de carreira e, aos 70 anos de idade. Então, isso mostra a força desse artista, mostra que ele, de fato, é muito relevante e que a música dele ultrapassou várias gerações. Estamos aqui agora, no ano de 2025, e em 2026, se Deus permitir, estaremos no Lollapalooza Brasil, que é um evento internacional presente aqui desde 2012 e que, pela primeira vez, terá um reggae baiano, nordestino, em uma line-up incrível", completou.

Atração da primeira edição do Festival A TARDE FM, que aconteceu no final de agosto, Edson Gomes irá dividir o palco do Lolla com grandes nomes da cena internacional, como Sabrina Carpenter, Doechii, Lorde, Tyler, The Creator e Chappell Roan.

Fãs celebram reconhecimento internacional

O anúncio da participação de Edson Gomes em um festival internacional foi comemorado pelos fãs nas redes sociais. A conquista marca mais um momento importante na carreira do artista, que há mais de 50 anos luta para ter seu trabalho reconhecido.

Ao longo desse período, Edson enfrentou barreiras para se apresentar em grandes eventos dentro e fora da Bahia, devido às letras de suas músicas, que abordam temas sociais, e ao seu posicionamento firme contra o racismo, a desigualdade, a violência policial e a corrupção política. Entre seus sucessos mais conhecidos estão: 'Árvore', 'Camelô', 'Criminalidade' e 'Campos de Batalha.'

"Destravando o barrado no baile, reconhecimento a esplêndido artista e o que as suas letras retratam da sociedade atual", comemorou um internauta. "Enfim, fizeram justiça com o nosso maior astro do reggae", declarou uma segunda pessoa.

"Demorou muito para ter o reconhecimento dessa lenda viva do reggae nacional, um dos maiores símbolos de resistência do Brasil e do mundo. Viva Edson Gomes!", disparou um terceiro internauta.