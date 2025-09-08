CORAÇÃO BAIANO
Angela Ro Ro tinha sangue baiano e revelou isso à A TARDE FM
Cantora relembrou algumas histórias que viveu ao lado dos baianos
Por Franciely Gomes
Angela Ro Ro possui uma história de amor profundo pela Bahia. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, a artista viveu momentos especiais no estado, ao lado de grandes artistas como Glauber Rocha, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Pitty.
Em entrevista à rádio A TARDE FM, em 2022, ela afirmou que parte de sua família paterna nasceu em Salvador, capital baiana. “Eu sou fruto de semente de um baiano. A família toda do meu pai é toda baiana, soteropolitana. No verão de 1970, quando eu tinha 20 anos, fui aí de carona com um grupo e ficamos encantados. A Bahia nos recebeu muito bem e eu conheci Glauber Rocha”, disse ela.
“Conheci muita gente maravilhosa como Pitty, Ronaldo Duarte e muita gente importante, que me levaram para passear. Brincamos em Itaparica e Mar Grande. A Bahia está no meu sangue”, completou.
Persona e vida real
Durante o bate-papo, a artista também falou que Angela Ro Ro é uma persona criada por ela no cenário artístico. “Angela Ro Ro não passa de um nome e uma figura artística, porque eu continuo a mesma Angela Maria desde pequenininha”, disparou.
“Essa Angela Maria é essa com a boca solta, aberta. Falando o que vem à cabeça e o que passa no meu coração. É uma pessoa espontânea e chega até a incomodar quem não gosta da espontaneidade”, reforçou.
Confira a entrevista completa:
Morte de Angela Ro Ro
A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ícone do MPB, a artista sofreu uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora.
Angela Ro Ro estava internada desde julho, quando foi submetida a uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão e chegou a ficar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
