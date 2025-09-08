Angela Ro Ro tinha sangue baiano e revelou isso à A TARDE FM

A cantora faleceu aos 75 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Angela Ro Ro possui uma história de amor profundo pela Bahia. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, a artista viveu momentos especiais no estado, ao lado de grandes artistas como Glauber Rocha, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Pitty.

Em entrevista à rádio A TARDE FM, em 2022, ela afirmou que parte de sua família paterna nasceu em Salvador, capital baiana. “Eu sou fruto de semente de um baiano. A família toda do meu pai é toda baiana, soteropolitana. No verão de 1970, quando eu tinha 20 anos, fui aí de carona com um grupo e ficamos encantados. A Bahia nos recebeu muito bem e eu conheci Glauber Rocha”, disse ela.

“Conheci muita gente maravilhosa como Pitty, Ronaldo Duarte e muita gente importante, que me levaram para passear. Brincamos em Itaparica e Mar Grande. A Bahia está no meu sangue”, completou.

Persona e vida real

Durante o bate-papo, a artista também falou que Angela Ro Ro é uma persona criada por ela no cenário artístico. “Angela Ro Ro não passa de um nome e uma figura artística, porque eu continuo a mesma Angela Maria desde pequenininha”, disparou.

“Essa Angela Maria é essa com a boca solta, aberta. Falando o que vem à cabeça e o que passa no meu coração. É uma pessoa espontânea e chega até a incomodar quem não gosta da espontaneidade”, reforçou.

Confira a entrevista completa:

Morte de Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ícone do MPB, a artista sofreu uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora.

Angela Ro Ro estava internada desde julho, quando foi submetida a uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão e chegou a ficar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).