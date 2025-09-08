Menu
CARNAVAL

Xanddy Harmonia leva multidão à orla de Salvador em show gratuito

Apresentação foi um aquecimento para o Carnaval de 2026

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/09/2025 - 16:57 h
Cantor atraiu uma multidão na orla da capital baiana
Cantor atraiu uma multidão na orla da capital baiana -

Moradores da Boca do Rio tiveram uma surpresa inesperada na tarde deste último domingo, 7. O cantor Xanddy Harmonia, atraiu uma multidão na orla da capital baiana durante um show surpresa e gratuito para o público.

Segundo Xanddy, a apresentação serviu como um aquecimento para o Carnaval de 2026, quando o cantor retornará com o Bloco da Torcida, no domingo, dia 15.

“Esse show foi uma surpresa para a minha torcida, pensado para dar um gostinho do que vamos fazer no circuito Barra/Ondina em 2026. Foi uma delícia sentir a energia do público de pertinho, fizemos um domingo diferente e com muita música. Foi lindo, e tenho certeza de que no Carnaval será ainda mais especial”, disse o artista.

Xanddy levou o público à loucura e animou o trio com grandes hits, como ‘Comando’, ‘Respeite’, ‘Tic Nervoso’, ‘Pimenta Malagueta’, ‘Desafio’ e muitos outros sucessos.

Em breve, o artista deve divulgar a agenda completa do Carnaval 2026.

x