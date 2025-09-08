Menu
AMORES ANTIGOS

Angela Ro Ro quase teve um filho com Glauber Rocha; relembre

A cantora viveu uma situação inusitada com o cineasta

Por Franciely Gomes

08/09/2025 - 15:49 h
Angela e Glauber se conheceram de forma inusitada -

Angela Ro Ro viveu diversas histórias com famosos ao longo dos seus 75 anos de vida. Se preparando para lançar uma autobiografia, a artista, que faleceu nesta segunda-feira, 8, contou detalhes de alguns destes em uma entrevista, citando o cineasta Glauber Rocha.

“Conheci Glauber no Carnaval de 1970, e ele queria fazer um filho comigo. Não deixei”, disse ela, em entrevista a Época, em 2016, afirmando que o artista se apaixonou por ela. Durante o bate-papo, a famosa também revelou que sua primeira participação em um disco foi com o cantor Caetano Veloso.

“Ele me desvirginou. Toquei minha gaitinha na casa de Gil, em Londres. Eles me chamaram para gravá-la na música ‘Nostalgia’. E me pagaram na hora. Deu para cobrir uma semana do meu aluguel”, relembrou.

Entretanto, a autobiografia da artista nunca foi lançada oficialmente. Em 2023, ela chegou a comentar novamente sobre a produção do livro, alegando que seria publicada naquele mesmo ano.

“Já falaram o diabo da minha vida e agora chegou a minha vez. As pessoas vão achar que é ficção”, disse ela durante um show no Teatro Rival Refit, no Centro do Rio de Janeiro.

Morte de Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ícone do MPB, a artista sofreu uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora.

Angela Ro Ro estava internada desde julho, quando foi submetida a uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão e chegou a ficar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

x