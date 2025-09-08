Silva detona famosas e dispara: “Não vou fazer música para ouvirem na Bahia"

Cantor aparece criticando abertamente famosos - Foto: Divulgação

O cantor de MPB, Silva, fez duras críticas durante um show neste domingo, 7, no Festival Vibrar, em Brasília. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ele aparece criticando abertamente Virginia Fonseca e Luísa Sonza e ainda diz que não vai fazer músicas para a Bahia.

“Eu não tenho dinheiro do agro, eu não sou Luísa Sonza”, disparou. Na sequência, Silva chegou a xingar Virginia, afirmando que não lucra com o dinheiro das classes populares: “Vai se f**, Virginia”.

As críticas não pararam por aí. O cantor também citou o apresentador do programa Altas Horas, Serginho Groisman, dizendo que ele não valoriza seu trabalho autoral: “Só me chama pra cantar os outros”.

Durante o show, Silva ainda ressaltou que não pretende compor "musiquinhas" para o público ouvir na Bahia: “Não vou fazer música pra vocês ouvirem na Bahia”.

A atitude gerou repercussão imediata nas redes sociais. Internautas se dividiram entre críticas e apoio: “Gente, assim do nada? Kkkkkk a língua de chicote”, comentou um internauta.

“Não concordo com a forma como disse, mas concordo com tudo o que disse”, escreveu outro. “Mas gente, o que aconteceu com esse querido?”, questionou um terceiro.