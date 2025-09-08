Menu
MÚSICA
LUTO

Angela Ro Ro morreu na miséria? Entenda a situação da cantora

Ícone da MPB morreu nesta segunda feira, 8

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/09/2025 - 15:26 h | Atualizada em 08/09/2025 - 15:40
Morte da cantora foi confirmada por sua ex-namorada, Leninha Braga
Morte da cantora foi confirmada por sua ex-namorada, Leninha Braga -

Angela Ro Ro, ícone da MPB, morreu nesta segunda-feira,8, após sofrer uma parada cardíaca decorrente de um procedimento cirúrgico, no Rio de Janeiro. A cantora estava internada desde julho deste ano e teve a morte confirmada por sua ex-namorada, Leninha Braga.

Artista enfrentava dificuldades financeiras

Uma das cantoras mais conhecidas da música popular brasileira, Angela vinha enfrentando problemas financeiros há alguns anos.

Em nota divulgada anteriormente por seu advogado, foi informado que ela se mantinha graças a doações de amigos e fãs.

“Angela manda um recado para seus milhões de fãs, agradecendo o apoio e os pensamentos positivos, e pede ajuda para atravessar esta fase”, dizia o comunicado.

x