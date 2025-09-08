Angela Ro Ro morreu na miséria? Entenda a situação da cantora

Morte da cantora foi confirmada por sua ex-namorada, Leninha Braga - Foto: Reprodução| TV Globo

Angela Ro Ro, ícone da MPB, morreu nesta segunda-feira,8, após sofrer uma parada cardíaca decorrente de um procedimento cirúrgico, no Rio de Janeiro. A cantora estava internada desde julho deste ano e teve a morte confirmada por sua ex-namorada, Leninha Braga.

Artista enfrentava dificuldades financeiras

Uma das cantoras mais conhecidas da música popular brasileira, Angela vinha enfrentando problemas financeiros há alguns anos.

Em nota divulgada anteriormente por seu advogado, foi informado que ela se mantinha graças a doações de amigos e fãs.

“Angela manda um recado para seus milhões de fãs, agradecendo o apoio e os pensamentos positivos, e pede ajuda para atravessar esta fase”, dizia o comunicado.