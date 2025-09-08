Compositor de hits de Simone e Simaria é acusado de assédio e estupro

Nivardo Paz está sendo acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras - Foto: Reprodução | Record TV

O compositor sertanejo Nivardo Paz, conhecido por escrever sucessos interpretados por artistas como Simone Mendes, Maiara e Maraisa, está sendo acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras, Paolla Diaz e Hevelin Lorys. As denúncias vieram à tona em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Paolla Diaz relatou como conheceu Nivardo: “Ele entrou em contato comigo depois de uma composição minha e disse que Simone Mendes, Maiara e Maraisa e Launa Prado estavam procurando composições e ele gostou das minhas.”

No entanto, ao chegar ao apartamento do compositor, a cantora se assustou: “Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa apagada e sem roupa. Ele não estava normal, eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, eu disse que não bebia.” Mesmo após o compositor tentar impedi-la, Paolla conseguiu sair do local.



Em defesa, Nivardo negou todas as acusações: “Quando ela chegou, eu estava vestido normal e não tinha segundas intenções com ela. Ela nem pode falar que tentei alguma coisa com ela. No meu entender, ela está denunciando por orgulho, avareza. É tudo uma mera mentira.”

Ele chegou a ser preso em flagrante após Paolla chamar a polícia, mas foi liberado mediante pagamento de fiança. O processo chegou a ser arquivado por falta de provas, mas a cantora reabriu a denúncia na Delegacia da Mulher, alegando que “no boletim, o delegado não colocou nem metade das provas”.

Segunda acusação

Hevelin Lorys, cantora, também denunciou Nivardo Paz, acusando-o de estupro. Ela relatou que o compositor a procurou pelas redes sociais com a proposta de gravar um EP e um DVD na praia de São Paulo com Lauana Prado e Simaria.

O encontro ocorreu em um hotel, e a cantora descreveu momentos de vulnerabilidade: “Eu aceitei um pouco de bebida e não vi mais nada acontecendo. Quando dei fé de tudo, estava de calcinha, debaixo do chuveiro e comecei a chorar pedindo pra ele não fazer nada. Ele passava a mão na minha perna e chamava de anjo.”

Nivardo, por sua vez, negou a acusação: “Ela ficou bêbada, muito bêbada, e começou a vomitar. Eu fui ajudar, fiquei preocupado com ela. Eu pus ela debaixo da água. Não fiquei com ela hora nenhuma no box e de vez em quando ela tonteava e eu ia segurar ela.”

O compositor ainda atribuiu um áudio em que aparece admitindo aproximação a efeito do álcool: “Eu estava bêbado. Falei pra ela pra ela ficar mais calma. Bêbado não sabe o que fala.”

Hevelin afirmou que decidiu expor sua história após a denúncia de Paolla: “A menina (Paolla) estava sendo vista como oportunista e ele sendo inocentado. Então eu resolvi falar.”

Sem relação com outros cantores

Silvana Campos, advogada de Paolla e Hevelin, destacou que os cantores citados por Nivardo não têm relação com os casos: “Ele tem contatos com Henrique e Juliano, Simone e Simaria e os nomes que ele cita. Mas é pouco provável que esses cantores saibam do que ele faz.”