EITA!
VÍDEO: Pabllo Vittar se joga na plateia, não é segurada e cai no chão
Queda da cantora em Goiânia virou piada nas redes sociais
Por Beatriz Santos
Pabllo Vittar, 31, passou por um susto durante sua apresentação no Club Vittar, em Goiânia (GO), na última sexta-feira, 5. Ao se jogar na plateia esperando ser carregada pelo público, a cantora acabou caindo no chão após não ser segurada pelos fãs.
O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando repercussão imediata entre os presentes e internautas. “Socorro a Pablo Vittar fundando no chão [risos]”, publicou um perfil no X, antigo Twitter. Outro comentou: “Não tô conseguindo lidar com o vídeo da Pabllo despencando, as mãozinhas no ar gente”.
Leia Também:
A cena também rendeu relatos divertidos. “Todo mundo com o celular na mão e ela confiando nos fãs”, disse um usuário. “Eu estava lá, ela caiu em cima de mim”, escreveu outro. Já um terceiro ironizou: “Já que é pra tombar, tombei”.
Apesar do incidente, Pabllo não se feriu e seguiu normalmente com o show. O público ainda a ajudou a se levantar, enquanto ela manteve o bom humor diante da situação.
No sábado, 6, a artista publicou no Instagram um vídeo andando de skate, mostrando que estava bem e que a queda não passou de um momento isolado.
Veja o vídeo do momento:
Socorro com a Pabllo afundando hahahahahah tadinhapic.twitter.com/vX7pPneFKt— Bruno Di Maio (@BruDiMaio) September 6, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes