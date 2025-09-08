Menu
MÚSICA
EITA!

VÍDEO: Pabllo Vittar se joga na plateia, não é segurada e cai no chão

Queda da cantora em Goiânia virou piada nas redes sociais

Por Beatriz Santos

08/09/2025 - 10:35 h
Momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais
Pabllo Vittar, 31, passou por um susto durante sua apresentação no Club Vittar, em Goiânia (GO), na última sexta-feira, 5. Ao se jogar na plateia esperando ser carregada pelo público, a cantora acabou caindo no chão após não ser segurada pelos fãs.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando repercussão imediata entre os presentes e internautas. “Socorro a Pablo Vittar fundando no chão [risos]”, publicou um perfil no X, antigo Twitter. Outro comentou: “Não tô conseguindo lidar com o vídeo da Pabllo despencando, as mãozinhas no ar gente”.

A cena também rendeu relatos divertidos. “Todo mundo com o celular na mão e ela confiando nos fãs”, disse um usuário. “Eu estava lá, ela caiu em cima de mim”, escreveu outro. Já um terceiro ironizou: “Já que é pra tombar, tombei”.

Apesar do incidente, Pabllo não se feriu e seguiu normalmente com o show. O público ainda a ajudou a se levantar, enquanto ela manteve o bom humor diante da situação.

No sábado, 6, a artista publicou no Instagram um vídeo andando de skate, mostrando que estava bem e que a queda não passou de um momento isolado.

Veja o vídeo do momento:

pabllo vittar

x