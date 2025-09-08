Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Vocalista da Calcinha Preta se emociona ao cantar com Ivete Sangalo

Silvana Aquino realizou sonho ao dividir o palco com a baiana em um dos momentos mais marcantes de sua carreira

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/09/2025 - 9:49 h | Atualizada em 08/09/2025 - 10:07
Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, compartilhou registros do encontro nas redes sociais
Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, compartilhou registros do encontro nas redes sociais -

A emoção tomou conta da vocalista Silvânia Aquino, da banda Calcinha Preta, durante o Festival Sou Manaus, no último sábado, 6. Ao dividir o palco com Ivete Sangalo para cantar o clássico 'Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim', a artista não conteve as lágrimas diante da plateia, vivendo um dos momentos mais especiais da carreira.

No dia seguinte, Silvânia compartilhou registros do encontro nas redes sociais e agradeceu a parceria da baiana. “Eu não tenho palavras pra descrever o que senti ao dividir esse palco com você. Cantar ao seu lado foi viver um sonho que vou guardar no coração pra sempre“, escreveu.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela ainda reforçou a admiração por Ivete Sangalo: “Veveta, obrigada por tanto carinho e energia. Você é inspiração e luz. Hoje o forró e o axé se abraçaram e eu vivi um dos momentos mais lindos de minha vida. Com todo meu respeito e admiração: Axé, você é gigante! Te amo viu.”

A cena também repercutiu entre os fãs, que exaltaram a união das artistas nordestinas. “Que cena linda demais! Ver esse encontro da Ivete Sangalo e da Silvânia Aquino, sabendo o quanto ela é fã e o quanto ela já externalizou essa vontade de cantar junto”, comentou um internauta.

Veja o vídeo do momento:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Silvânia Aquino (@silvaniaaquino)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calcinha preta Ivete Sangalo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, compartilhou registros do encontro nas redes sociais
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, compartilhou registros do encontro nas redes sociais
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, compartilhou registros do encontro nas redes sociais
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, compartilhou registros do encontro nas redes sociais
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x