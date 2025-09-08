VÍDEO
Vocalista da Calcinha Preta se emociona ao cantar com Ivete Sangalo
Silvana Aquino realizou sonho ao dividir o palco com a baiana em um dos momentos mais marcantes de sua carreira
Por Beatriz Santos
A emoção tomou conta da vocalista Silvânia Aquino, da banda Calcinha Preta, durante o Festival Sou Manaus, no último sábado, 6. Ao dividir o palco com Ivete Sangalo para cantar o clássico 'Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim', a artista não conteve as lágrimas diante da plateia, vivendo um dos momentos mais especiais da carreira.
No dia seguinte, Silvânia compartilhou registros do encontro nas redes sociais e agradeceu a parceria da baiana. “Eu não tenho palavras pra descrever o que senti ao dividir esse palco com você. Cantar ao seu lado foi viver um sonho que vou guardar no coração pra sempre“, escreveu.
Ela ainda reforçou a admiração por Ivete Sangalo: “Veveta, obrigada por tanto carinho e energia. Você é inspiração e luz. Hoje o forró e o axé se abraçaram e eu vivi um dos momentos mais lindos de minha vida. Com todo meu respeito e admiração: Axé, você é gigante! Te amo viu.”
A cena também repercutiu entre os fãs, que exaltaram a união das artistas nordestinas. “Que cena linda demais! Ver esse encontro da Ivete Sangalo e da Silvânia Aquino, sabendo o quanto ela é fã e o quanto ela já externalizou essa vontade de cantar junto”, comentou um internauta.
Veja o vídeo do momento:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes