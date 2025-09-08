Morre vocalista de banda de rock da Bahia

Oreah Chinaski era vocalista da Declinium - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Oreah Chinaski, vocalista e baixista da banda de rock baiana Declinium, morreu. O falecimento ocorreu no sábado, 6, e foi confirmado pela página Camaçari Rock Bahia no Instagram, nesta segunda-feira, 8.

“Grande perda! Perdemos um grande ícone do Rock Baiano e Nacional! Meus sentimentos a família e amigos! Vai com Deus meu amigo”, escreveu a página. A causa da morte não foi revelada.

Nos comentários da publicação, os fãs escreveram: “É sério isso gente?”, “Eu ainda não acredito”, “Meus sentimentos a toda família” e “Segue em paz irmão até o grande dia”.

Fundada em Dias D’ávila e baseada em Camaçari, a banda Declinium tem 25 anos de estrada.

Suposta causa da morte

Procurado pela reportagem do Portal A TARDE, o cantor e amigo pessoal de Oreah, Angelo Nascimento revelou que ainda não recebeu muitas informações sobre o caso, mas há especulações de que a morte teria sido causada por complicações envolvendo a ingestão de bebida alcoólica.

Ele também comentou sobre sua relação pessoal com o artista, que era como um irmão para ele.

“Oreah para mim era como um irmão, uma forte referência do rock alternativo e underground na Bahia, tínhamos uma excelente relação de amizade. Éramos muitos fãs um do outro, sempre tínhamos conversas sobre bandas novas, música nova, projeto, família e dificuldades”, iniciou.

“Infelizmente, o rock na Bahia não tem espaço, todos têm sonhos de reconhecimento do trabalho, abertura em palcos de grande prospecção e festivais. Ele produzia músicas sem parar, suas letras refletiam muito a dor da solidão, tristeza e depressão. Ele passou por altos e inúmeros baixos momentos, desde viver longe dos filhos e da família”, completou.

Angelo também afirmou que Oreah largou tudo e se mudou para o Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. “Lá, já trabalhando, em poucos meses ele fez amigos e iniciou a reconstrução do seu maior projeto: a banda Declinium. Já estava quase tudo engrenado”, revelou.

“Nos últimos meses não nos falamos muito, o último papo foi: ‘Filhote, prepara a banda que vamos trazer vocês para mostrar o rock baiano de verdade aqui no Rio’. Não sei exatamente onde ele estava morando, nem onde estava trabalhando, pois nossas conversas se limitavam a música, só tenho a dizer que, ninguém viveu tão intensamente o sentimento de amar o rock e as bandas alternativas como ele”, reforçou.

“Fazia questão de aprender cada canção, falava dos trabalhos dos amigos aos 4 ventos independente do local onde ele estivesse. Era um ser humano de luz, um ser de MARTE, como a sua própria canção declamava. Está sendo uma perda imensa”, finalizou.

Vakinha para trazer o corpo

Durante o bate-papo, Angelo ainda contou que ele e os amigos estão organizando uma vakinha para trazer o corpo de Oreah do Rio de Janeiro para a Bahia. “Estamos fazendo uma vaquinha para tentar trazer o corpo dele para a Bahia. Quem puder ajudar a galera ficaremos gratos!”, disse.

“Trazer o corpo do nosso amigo, que está no Rio de Janeiro, para ser enterrado aqui próximo aos seus entes queridos, passou a ser a nossa missão hoje! Juntos somos mais fortes!”, completou.