Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Maria Bethânia homenageou Angela Ro Ro dias antes da morte da cantora

Em show no Rio, Bethânia cantou clássicos da amiga e relembrou também Rita Lee

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

08/09/2025 - 14:58 h
Angela Ro Ro
Angela Ro Ro -

Dias antes da morte de Angela Ro Ro, aos 75 anos, nesta segunda-feira, 8, a cantora foi homenageada no palco por Maria Bethânia. Durante a turnê que celebra seus 60 anos de carreira, Bethânia incluiu no repertório canções da amiga, interpretadas apenas com a força da voz.

O show aconteceu na noite de sábado, 6, no Rio de Janeiro, e emocionou o público. Além de Angela Ro Ro, Maria Bethânia também relembrou Rita Lee, interpretando a música inédita Palavras de Rita, deixada pela artista.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As canções escolhidas para homenagear Angela Ro Ro foram Mares da Espanha e Gota de Sangue, sucessos marcantes de sua trajetória. A lembrança da cantora também apareceu na interpretação de Sussuarana, música de Maria Bethânia em parceria com Nana Caymmi.

Veja a homenagem:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maria Bethânia (@mariabethaniaoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

angela ro ro cantora Homenagem maria bethânia mpb

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Angela Ro Ro
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Angela Ro Ro
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Angela Ro Ro
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Angela Ro Ro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x