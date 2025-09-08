MÚSICA
Maria Bethânia homenageou Angela Ro Ro dias antes da morte da cantora
Em show no Rio, Bethânia cantou clássicos da amiga e relembrou também Rita Lee
Por Isabela Cardoso
Dias antes da morte de Angela Ro Ro, aos 75 anos, nesta segunda-feira, 8, a cantora foi homenageada no palco por Maria Bethânia. Durante a turnê que celebra seus 60 anos de carreira, Bethânia incluiu no repertório canções da amiga, interpretadas apenas com a força da voz.
O show aconteceu na noite de sábado, 6, no Rio de Janeiro, e emocionou o público. Além de Angela Ro Ro, Maria Bethânia também relembrou Rita Lee, interpretando a música inédita Palavras de Rita, deixada pela artista.
As canções escolhidas para homenagear Angela Ro Ro foram Mares da Espanha e Gota de Sangue, sucessos marcantes de sua trajetória. A lembrança da cantora também apareceu na interpretação de Sussuarana, música de Maria Bethânia em parceria com Nana Caymmi.
Veja a homenagem:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes