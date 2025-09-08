Ícone da MPB, Angela Ro Ro morre aos 75 anos

Angela Ro Ro morre aos 75 anos - Foto: Divulgação

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ícone do MPB, ela sofreu uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação da morte da artista foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora.

Angela Ro Ro estava internada desde julho, quando soi submetida a uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão e chegou a ficar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Problemas financeiros

No fim da sua vida, Angela Ro Ro conviveu com graves problemas financeiros e chegou a pedir ajuda, lançando um site para receber doações para as despesas hospitalares. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês".

Angela Ro Ro não recebia aposentadoria e contava com cerca de R$ 800 mensais provenientes de direitos autorais.

Carreira de sucesso na MPB

Angela Ro Ro foi um dos principais nomes dentro da música popular brasileira. Ela começou sua carreira em 1971, participando do álbum "Transa", de Caetano Veloso, tocando gaita na música "Nostalgia (That's what rock'n roll is all about)".

Seu primeiro álbum de sucesso foi com o seu próprio nome artístico, com músicas que marcaram época como 'Tola Foi Você', 'Amor Meu Grande Amor'. "Gota de sangue", "Balada da srrasada"e "Agito e uso".

Outros discos de sucesso de Angela Ro Ro foram "Só nos resta viver" (1980) e "Escândalo!" (1981), com a faixa-título composta por Caetano Veloso. Outros discos foram "A vida é mesmo assim" (1984) e "Eu desatino" (1985).

Na década de 1990, Angela Ro Ro lançou apenas um disco ""Ao vivo - Nosso amor ao Armagedon", retornando ao sucesso apenas em 2000, quando se recuperou do vício em álcool, drogas e cigarro, além de perder 35 quilos.

Seu último álbum foi " Selvagem" (2017).