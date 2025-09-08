FAMOSOS
Causa da morte de Angela Ro Ro é revelada; saiba mais
Artista estava hospitalizada desde junho
A causa da morte da cantora Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos, na manhã desta segunda-feira,8, no Rio de Janeiro, foi revelada pelo representante da artista.
Segundo o advogado da artista, Carlos Eduardo Lyrio, Angela contraiu uma infecção bacteriana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Silvestre, onde estava internada, e não resistiu.
A compositora estava hospitalizada desde junho, recebendo cuidados intensivos devido a complicações que levaram à intubação e à realização de uma traqueostomia.
De acordo com o advogado, ela não estava em isolamento dos demais pacientes, e uma transferência estava sendo avaliada antes do falecimento.
Angela já havia apresentado piora no quadro clínico, com dificuldades de comunicação e de coordenação motora. Em agosto, contudo, chegou a ter uma breve melhora e lançou um site para arrecadar doações.
