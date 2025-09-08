Ela sabia do fim? Angela Ro Ro compartilhou vídeo antes de falecer

Internada desde junho, a artista enfrentava complicações clínicas - Foto: Reprodução| Instagram

Ícone da música popular brasileira, Angela Ro Ro morreu na manhã desta segunda-feira, 8, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. A cantora teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.

Internada desde junho, a artista enfrentava complicações clínicas no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro.

O que Angela Ro Ro falou em seu último vídeo?

Nas redes sociais, Angela havia compartilhado desabafos sobre sua saúde, já demonstrando fragilidade.

Entre desenhos, memes e divulgação de shows, ela publicou uma selfie e escreveu: “É nítido o quadro de anemia e fraqueza em que me encontro, o que acaba atrasando o resultado de outros exames. Peço força e fé de vocês para superar!! Grata, com amor e humor!!”

No mês de junho, em sua última aparição em vídeo, a cantora falou sobre superações.

“Saí de casa depois de muito tempo de cama. Tô aqui no banco resolvendo uns problemas. Um pouquinho de cara amassada, mas é consequência da anemia e de probleminhas que estamos superando. Vamos superar tudinho!", disse.