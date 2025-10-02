Menu
PREOCUPANTE

Milton Nascimento é diagnosticado com doença grave

Diagnóstico foi revelado pelo filho de Milton Bituca

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/10/2025 - 9:26 h | Atualizada em 02/10/2025 - 10:20
Milton Nascimento foi diagnosticado com doença grave
Milton Nascimento foi diagnosticado com doença grave -

Aos 82 anos, o cantor Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), que é um distúrbio neurodegenerativo, lento e progressivo. A doença foi revelada pelo seu filho e empresário, Augusto Nascimento, nesta quinta-feira, 2.

Augusto contou que decidiu viajar pelos Estados Unidos em um motorhome após perceber os primeiros sintomas do pai.

“Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos”, disse o rapaz em entrevista concedida à Revista Piauí.

Milton e Augusto percorreram, durante a viagem, cerca de 4 mil km em 16 dias, passando por Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana.

Com o empresário no volante, Milton ficou ao lado, escolhendo a trilha sonora da viagem. "Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto. Ele optou por ouvir vários álbuns de Os Beatles”, disse Augusto.

Milton recebeu o diagnóstico oficial quando voltou para o Brasil. A demência por corpos de Lewy é o terceiro tipo mais comum da doença, caracterizada pela degeneração e morte de células nervosas cerebrais, afetando memória, atenção e movimento.

Além disso, em março deste ano, Augusto revelou que Milton sofre de Parkinson há cerca de dois anos, doença degenerativa que já traz limitações ao cantor.

x