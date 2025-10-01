CAPITAL BAIANA FORA?
Vai ter Ensaios da Anitta em Salvador? Decisão está tomada
Anitta anunciou as cidades por onde vai passar nesta quarta-feira, 1º
Por Edvaldo Sales
As datas e cidades da tradicional turnê Ensaios da Anitta 2026, evento que esquenta o público para o carnaval, foram anunciadas pela cantora nesta quarta-feira, 1º. Neste ano, porém, Salvador, um dos principais polos carnavalescos do Brasil, ficou de fora da lista de apresentações.
Os ensaios começam em 10 de janeiro, em Belém, no Pará, e seguem por diferentes capitais e cidades brasileiras. Ao todo, serão oito apresentações.
O anúncio gerou repercussão entre fãs baianos, que esperavam a inclusão de Salvador na turnê, já que a capital é reconhecida internacionalmente por seu carnaval de rua.
Até o momento, Anitta não comentou o motivo da ausência da cidade no calendário de 2026.
Veja as apresentações dos Ensaios da Anita 2026:
- 10/01 – Belém/PA
- 11/01 – Fortaleza/CE
- 17/01 – Recife/PE
- 18/01 – Brasília/DF
- 25/01 – Rio de Janeiro/RJ
- 26/01 – Campinas/SP
- 07/02 – Belo Horizonte/MG
- 08/02 – São Paulo/SP
A pré-venda exclusiva de ingressos começa em 4 de outubro, disponível para clientes do banco digital Mercado Pago, enquanto a venda oficial abre no dia 6 de outubro.
