Vai ter Ensaios da Anitta em Salvador? Decisão está tomada

Anitta anunciou datas e locais da turnê - Foto: Divulgação

As datas e cidades da tradicional turnê Ensaios da Anitta 2026, evento que esquenta o público para o carnaval, foram anunciadas pela cantora nesta quarta-feira, 1º. Neste ano, porém, Salvador, um dos principais polos carnavalescos do Brasil, ficou de fora da lista de apresentações.

Os ensaios começam em 10 de janeiro, em Belém, no Pará, e seguem por diferentes capitais e cidades brasileiras. Ao todo, serão oito apresentações.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O anúncio gerou repercussão entre fãs baianos, que esperavam a inclusão de Salvador na turnê, já que a capital é reconhecida internacionalmente por seu carnaval de rua.

Até o momento, Anitta não comentou o motivo da ausência da cidade no calendário de 2026.

Veja as apresentações dos Ensaios da Anita 2026:

10/01 – Belém/PA

11/01 – Fortaleza/CE

17/01 – Recife/PE

18/01 – Brasília/DF

25/01 – Rio de Janeiro/RJ

26/01 – Campinas/SP

07/02 – Belo Horizonte/MG

08/02 – São Paulo/SP

A pré-venda exclusiva de ingressos começa em 4 de outubro, disponível para clientes do banco digital Mercado Pago, enquanto a venda oficial abre no dia 6 de outubro.