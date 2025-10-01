Menu
CAPITAL BAIANA FORA?

Vai ter Ensaios da Anitta em Salvador? Decisão está tomada

Anitta anunciou as cidades por onde vai passar nesta quarta-feira, 1º

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/10/2025 - 14:29 h
Anitta anunciou datas e locais da turnê
Anitta anunciou datas e locais da turnê -

As datas e cidades da tradicional turnê Ensaios da Anitta 2026, evento que esquenta o público para o carnaval, foram anunciadas pela cantora nesta quarta-feira, 1º. Neste ano, porém, Salvador, um dos principais polos carnavalescos do Brasil, ficou de fora da lista de apresentações.

Os ensaios começam em 10 de janeiro, em Belém, no Pará, e seguem por diferentes capitais e cidades brasileiras. Ao todo, serão oito apresentações.

O anúncio gerou repercussão entre fãs baianos, que esperavam a inclusão de Salvador na turnê, já que a capital é reconhecida internacionalmente por seu carnaval de rua.

Até o momento, Anitta não comentou o motivo da ausência da cidade no calendário de 2026.

Veja as apresentações dos Ensaios da Anita 2026:

  • 10/01 – Belém/PA
  • 11/01 – Fortaleza/CE
  • 17/01 – Recife/PE
  • 18/01 – Brasília/DF
  • 25/01 – Rio de Janeiro/RJ
  • 26/01 – Campinas/SP
  • 07/02 – Belo Horizonte/MG
  • 08/02 – São Paulo/SP

A pré-venda exclusiva de ingressos começa em 4 de outubro, disponível para clientes do banco digital Mercado Pago, enquanto a venda oficial abre no dia 6 de outubro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Tags:

anitta Ensaios da Anitta

x