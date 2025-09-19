ROMANCE
Anitta faz revelação sobre namoro com empresário e amadurecimento
Cantora detalha relacionamento com Ian Bortolanza
Por Beatriz Santos
A cantora Anitta, de 32 anos, abriu o coração sobre sua vida pessoal e contou como tem lidado com seu momento mais discreto, tanto na carreira quanto fora dos holofotes.
Namorando desde janeiro o empresário Ian Bortolanza, a artista explicou que a decisão de manter a relação longe da exposição pública faz parte de um processo de amadurecimento e busca por mais felicidade.
“Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, afirmou Anitta em entrevista à revista Quem.
A artista, que lançou no ano passado seu sexto álbum de estúdio, Funk Generation, destacou que tem usado cada vez menos as redes sociais para expor assuntos pessoais, o que, segundo ela, tem trazido mais satisfação e bem-estar.
“Eu não sinto mais vontade de estar compartilhando tanto, sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida, fico melhor, mais maduro. Tô com 32 anos e sinto que estou com uma maturidade que me faz mais feliz”, completou.
Namoro discreto com Ian Bortolanza
Anitta e Ian Bortolanza, empresário de Florianópolis (SC), estão juntos desde janeiro e seguem firmes. A cantora revelou que já conheceu a família do amado: “A gente está junto desde janeiro, e assim que acabou a loucura do Carnaval, eu já conheci a família dele”.
A decisão de diminuir o ritmo e dedicar mais tempo à família e ao namoro, segundo Anitta, foi uma escolha pessoal. O empresário não influencia nas decisões da carreira da cantora, e quando opina, são apenas elogios.
“Essa era uma escolha minha mesmo, fazer menos coisas com mais qualidade, mais dedicação. Então, agora estou nesse momento, mas isso não tem nada a ver com meu relacionamento. Ele não opina em nada no meu trabalho. Ele opina coisas positivas, sempre”, afirmou a artista.
