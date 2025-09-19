Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMANCE

Anitta faz revelação sobre namoro com empresário e amadurecimento

Cantora detalha relacionamento com Ian Bortolanza

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/09/2025 - 21:54 h
Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro
Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro -

A cantora Anitta, de 32 anos, abriu o coração sobre sua vida pessoal e contou como tem lidado com seu momento mais discreto, tanto na carreira quanto fora dos holofotes.

Namorando desde janeiro o empresário Ian Bortolanza, a artista explicou que a decisão de manter a relação longe da exposição pública faz parte de um processo de amadurecimento e busca por mais felicidade.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fafá de Belém detona cantoras que sexualizam o corpo: “Errado"
Dívida de pensão pode mandar cantor para a cadeia; saiba quem
Caetano, Gil e Chico Buarque se unem em ato contra a PEC da Blindagem

“Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, afirmou Anitta em entrevista à revista Quem.

A artista, que lançou no ano passado seu sexto álbum de estúdio, Funk Generation, destacou que tem usado cada vez menos as redes sociais para expor assuntos pessoais, o que, segundo ela, tem trazido mais satisfação e bem-estar.

“Eu não sinto mais vontade de estar compartilhando tanto, sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida, fico melhor, mais maduro. Tô com 32 anos e sinto que estou com uma maturidade que me faz mais feliz”, completou.

Namoro discreto com Ian Bortolanza

Anitta e Ian Bortolanza, empresário de Florianópolis (SC), estão juntos desde janeiro e seguem firmes. A cantora revelou que já conheceu a família do amado: “A gente está junto desde janeiro, e assim que acabou a loucura do Carnaval, eu já conheci a família dele”.

A decisão de diminuir o ritmo e dedicar mais tempo à família e ao namoro, segundo Anitta, foi uma escolha pessoal. O empresário não influencia nas decisões da carreira da cantora, e quando opina, são apenas elogios.

“Essa era uma escolha minha mesmo, fazer menos coisas com mais qualidade, mais dedicação. Então, agora estou nesse momento, mas isso não tem nada a ver com meu relacionamento. Ele não opina em nada no meu trabalho. Ele opina coisas positivas, sempre”, afirmou a artista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x