Anitta faz revelação sobre namoro com empresário e amadurecimento

Anitta e Ian Bortolanza estão juntos desde janeiro - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta, de 32 anos, abriu o coração sobre sua vida pessoal e contou como tem lidado com seu momento mais discreto, tanto na carreira quanto fora dos holofotes.

Namorando desde janeiro o empresário Ian Bortolanza, a artista explicou que a decisão de manter a relação longe da exposição pública faz parte de um processo de amadurecimento e busca por mais felicidade.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, afirmou Anitta em entrevista à revista Quem.

A artista, que lançou no ano passado seu sexto álbum de estúdio, Funk Generation, destacou que tem usado cada vez menos as redes sociais para expor assuntos pessoais, o que, segundo ela, tem trazido mais satisfação e bem-estar.

“Eu não sinto mais vontade de estar compartilhando tanto, sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida, fico melhor, mais maduro. Tô com 32 anos e sinto que estou com uma maturidade que me faz mais feliz”, completou.

Namoro discreto com Ian Bortolanza

Anitta e Ian Bortolanza, empresário de Florianópolis (SC), estão juntos desde janeiro e seguem firmes. A cantora revelou que já conheceu a família do amado: “A gente está junto desde janeiro, e assim que acabou a loucura do Carnaval, eu já conheci a família dele”.

A decisão de diminuir o ritmo e dedicar mais tempo à família e ao namoro, segundo Anitta, foi uma escolha pessoal. O empresário não influencia nas decisões da carreira da cantora, e quando opina, são apenas elogios.

“Essa era uma escolha minha mesmo, fazer menos coisas com mais qualidade, mais dedicação. Então, agora estou nesse momento, mas isso não tem nada a ver com meu relacionamento. Ele não opina em nada no meu trabalho. Ele opina coisas positivas, sempre”, afirmou a artista.