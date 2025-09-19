Fafá de Belém detona cantoras que sexualizam o corpo: “Errado"

Artista afirmou que muitas mulheres são tratadas de forma “sórdida” - Foto: Divulgação

A cantora Fafá de Belém desabafou sobre a sexualização do corpo feminino na música brasileira e criticou artistas que, segundo ela, exploram a sensualidade de maneira equivocada em busca de sucesso.

Aos 69 anos, a artista afirmou em entrevista que muitas mulheres são tratadas de forma “sórdida”, mas evitou citar nomes: “Eu acho que o corpo [feminino] é tratado de uma forma machista”, disse.

Em entrevista à revista Veja, Fafá comparou o tratamento dado a mulheres na música internacional e nacional: “Você vê a Beyoncé de quatro? Você vê a Rihanna de quatro? Mas você vê os rappers, os caras cheios de cordão, cantando letras nem sempre bacanas objetificando as mulheres que estão lá. Eu não vejo uma cantora internacional cantando [essas] coisas”, completou.



A artista paraense ainda ressaltou que muitas cantoras brasileiras tratam mulheres como “um pedaço de carne”.

“Dias desses estava dentro do táxi e pedi: ‘Você desliga o rádio, por favor’. Algumas [artistas] colocam a mulher em um lugar sórdido. Eu acho que o corpo é tratado de uma forma machista. A mulher como um pedaço de carne balançando. Eu pessoalmente não gosto”, disse.

Mulher livre e sensualidade própria

Questionada se suas críticas eram direcionadas a Anitta, Fafá negou: “Tem tantas pessoas, nunca digo ninguém diretamente. São meninas que estão começando e começam do jeito errado.”

Sobre sua própria relação com o corpo, a cantora afirmou: “Me vejo como uma mulher livre. Cheguei aos 50 anos gorda, com decote nos peitos que não eram para seduzir ninguém, mas porque me acho bonita e adoro, libertando mulheres que estavam a serviço de uma estética eslava, do preto absoluto, sem a coisa da sensualidade.

"Existe coisa mais bonita e sensual que Maria Bethânia e Gal Costa? Eu trazia essa sensualidade amazônica, porque somos mulheres poderosas e sensuais", finalizou.

