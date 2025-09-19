Dívida de pensão pode mandar cantor para a cadeia; saiba quem

Gustavo Andrioli é alvo de um Mandado de Prisão Civil - Foto: Reprodução | YouTube

Gustavo Andrioli, ex-vocalista da banda Sentimentos, é alvo de um Mandado de Prisão Civil, expedido em 29 de agosto deste ano, devido ao não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, a justificativa apresentada por Andrioli para não quitar o débito foi rejeitada pela Justiça. O juiz responsável pelo caso deixou claro que o eventual desemprego do cantor não justifica o não pagamento dos alimentos e reforçou que a representante do menor não é obrigada a aceitar propostas de acordo ou parcelamento da dívida.

A prisão civil, prevista para assegurar o cumprimento da obrigação, pode durar até 90 dias, conforme a legislação vigente. O prazo de detenção visa pressionar o devedor a regularizar a situação, não configurando punição perpétua, mas sim coercitiva.



Mais polêmicas cercam o artista

O cantor Gustavo Andrioli também esteve envolvido em outra polêmica recentemente. Em julho deste ano, ele teria ofendido o filho de Deyse Santana, vocalista da banda Sentimentos, diagnosticado com autismo.

De acordo com o portal Com Você, durante uma viagem, o cantor se irritou com a cantora e, ao tentar esclarecer a situação, teria lançado insultos pessoais, inclusive direcionando comentários capacitistas ao menino Kauan, de 6 anos. Testemunhas relataram que Andrioli estava alcoolizado no momento do episódio.

O caso repercutiu nas redes sociais e gerou críticas ao artista, que já vinha sendo observado pela mídia regional por seu comportamento polêmico dentro e fora dos palcos.

Quem é o cantor envolvido?

Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, Gustavo Andrioli construiu sua carreira musical principalmente em Pernambuco. Ele começou na banda Torpedo, onde assumiu o posto de vocalista após a morte de Deivson, o antigo líder do grupo.

Após o fim da banda, seguiu carreira solo, lançando músicas como Lembranças (2024), Deixa Eu Te Amar / Mentiras / Revanche (2024) e Paparazzi (2022).

Recentemente, ele fazia parte da banda Sentimentos, mas foi desligado do grupo após o episódio envolvendo o filho de Deyse Santana. Mesmo com a carreira promissora, Andrioli enfrenta agora desafios legais e públicos que podem afetar seu retorno aos palcos e sua imagem junto ao público.