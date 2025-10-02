Salvador monitora risco de metanol em bebidas e orienta população

Consumidores devem evitar bebidas sem rótulo, selo fiscal ou procedência clara - Foto: Reprodução internet

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está monitorando de perto os casos de intoxicação por metanol registrados em outras cidades do país, ligados ao consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa. Até o momento, não há registros de ocorrências na capital baiana.

Apesar disso, a SMS intensificou ações preventivas e fiscalização em bares, restaurantes, supermercados e distribuidoras. O objetivo é impedir que bebidas adulteradas cheguem ao consumidor e garantir a segurança da população.

O metanol é uma substância tóxica usada em produtos industriais. Quando presente em bebidas alcoólicas, pode provocar sintomas como náuseas, vômitos, tontura, dor de cabeça intensa e visão turva. Em situações graves, o consumo pode levar à cegueira, falência renal, coma ou morte. Por isso, a recomendação é clara: evite bebidas sem rótulo, selo fiscal ou comprovação de origem.

Segundo Andréa Salvador, diretora de Vigilância da Saúde de Salvador, é essencial que os consumidores fiquem atentos na hora da compra e só adquiram produtos com procedência conhecida.

"Ler o rótulo é um passo importante para verificar se a bebida traz informações básicas, como validade e fabricante. Além disso, é preciso desconfiar de produtos vendidos a preços muito abaixo do mercado, de embalagens improvisadas ou sem lacre de segurança. Esses cuidados simples ajudam a evitar riscos e garantem mais segurança para quem consome".



A SMS orienta que qualquer pessoa que apresente sinais suspeitos após ingerir álcool procure imediatamente atendimento médico. Sempre que possível, leve a embalagem do produto para análise. Profissionais da saúde da rede municipal receberam orientações para identificar casos suspeitos rapidamente, realizar notificações e garantir atendimento seguro e adequado.