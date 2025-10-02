Idoso é vítima de golpe após pedir ajuda para sacar aposentadoria

Golpista fez dois empréstimos no nome do idoso, somando R$ 6.950. - Foto: Lay Amorim/Achei Sudoeste

Um pedido de ajuda dentro de uma agência bancária, na cidade de Caetité, no sudoeste do estado, terminou em golpe para um idoso de 70 anos. Ao solicitar apoio de um desconhecido para sacar sua aposentadoria, ele acabou sendo vítima de estelionato e teve dois empréstimos feitos em seu nome, somando R$ 6.950.

Segundo informações , o golpista entregou o valor solicitado à vítima, mas se aproveitou da confiança para contratar os dois empréstimos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Caetité, que investiga o crime.

A polícia reforça o alerta para que idosos não solicitem ajuda de pessoas desconhecidas em agências ou caixas eletrônicos. Em caso de dúvidas ou dificuldades, a orientação é buscar auxílio diretamente com funcionários do banco.

Além disso, familiares são orientados a acompanhar idosos em transações financeiras, como forma de prevenir fraudes e golpes, que têm sido cada vez mais frequentes contra essa parcela da população.