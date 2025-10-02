Menu
POLÍCIA
GOLPE

Idoso é vítima de golpe após pedir ajuda para sacar aposentadoria

Golpista se aproveitou da vulnerabilidade do idoso para levar dele quase R$ 7 mil

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 14:03 h
Golpista fez dois empréstimos no nome do idoso, somando R$ 6.950.
Golpista fez dois empréstimos no nome do idoso, somando R$ 6.950.

Um pedido de ajuda dentro de uma agência bancária, na cidade de Caetité, no sudoeste do estado, terminou em golpe para um idoso de 70 anos. Ao solicitar apoio de um desconhecido para sacar sua aposentadoria, ele acabou sendo vítima de estelionato e teve dois empréstimos feitos em seu nome, somando R$ 6.950.

Segundo informações , o golpista entregou o valor solicitado à vítima, mas se aproveitou da confiança para contratar os dois empréstimos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Caetité, que investiga o crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A polícia reforça o alerta para que idosos não solicitem ajuda de pessoas desconhecidas em agências ou caixas eletrônicos. Em caso de dúvidas ou dificuldades, a orientação é buscar auxílio diretamente com funcionários do banco.

Leia Também:

Presas são obrigadas a comer fezes durante ritual de tortura em penitenciária
Jovens desaparecidas em Simões Filho estão mortas; assassino confessa crime
Violência dentro de casa cresce em Salvador e RMS; 101 casos em 2025

Além disso, familiares são orientados a acompanhar idosos em transações financeiras, como forma de prevenir fraudes e golpes, que têm sido cada vez mais frequentes contra essa parcela da população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

