Violência dentro de casa cresce em Salvador e RMS; 101 casos em 2025

Salvador e a Região Metropolitana (RMS) registraram 101 pessoas baleadas dentro de residências, sendo 91 mortas e 10 feridas - Foto: Reprodução Redes Sociais

Entre janeiro e setembro de 2025, cerca de 362 pessoas foram baleadas dentro de suas casas em 57 municípios monitorados pelo Instituto Fogo Cruzado. O número representa um aumento de 6% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 340 vítimas.

Nos dois anos, a maioria dos casos resultou em morte. Em 2025, foram 307 óbitos e 55 feridos, enquanto que no ano anterior, foram 292 mortes e 48 pessoas feridas. Do total de casos neste ano, Salvador e a Região Metropolitana (RMS) registraram 101 pessoas baleadas dentro de residências, sendo 91 mortas e 10 feridas. Esse dado revela um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024, quando 84 pessoas foram atingidas, 74 mortas e 10 feridos.

Casos recentes evidenciam a aleatoriedade da violência armada em Salvador. No dia 1º de outubro, Lara Lis Santos Rangel, de 6 anos, foi baleada na cabeça enquanto dormia em sua casa na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Alto da Terezinha, Suburbio Ferroviário.

Segundo a Polícia Civil, a bala teria atravessado o telhado e o forro do teto da casa. A menina foi levada ao Hospital do Subúrbio, passou por cirurgia, mas não resistiu aos resistiu. o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ficou à frente das investigações.

Outro caso chocante ocorreu no dia 27 de março, quando Dona Maria de Jesus da Silva, de 87 anos, foi atingida por vários tiros enquanto almoçava na sala de casa, no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ela morreu no dia seguinte no Hospital Geral do Estado (HGE).

Já no mês de maio, uma mulher de 47 anos foi baleada no tórax dentro de casa no bairro da Fazenda Grande do Retiro, durante uma ação policial, enquanto estendia panos de prato no varal. Ela recebeu atendimento médico e, felizmente, sobreviveu.

Outras regiões do país

Entre os estados monitorados pelo Fogo Cruzado, Pernambuco concentrou a maioria dos casos em 2025. Na região metropolitana do Recife, 174 pessoas foram baleadas dentro de casa, com 146 mortes e 28 feridos, representando 48% do total nacional. A proporção é semelhante à de 2024, quando 165 pessoas foram baleadas - 139 mortes e 26 feridos.

O Rio de Janeiro foi o estado que registrou o maior crescimento proporcional entre os dois períodos. Foram 53 vítimas em 2025, com 37 mortos e 16 feridos, um aumento de 83% em relação a 2024, quando 29 pessoas foram baleadas dentro de casa, sendo 21 mortos e oito sobreviventes.

Na contramão, a região metropolitana de Belém do Pará foi a única a apresentar queda. Em 2025, foram 34 vítimas, com 33 mortes e um ferido, contra 62 em 2024 - 48 mortos e quatro feridos -, uma redução de 45%.

O levantamento do Instituto Fogo Cruzado revela que os principais motivos estão ligados a homicídios e tentativas de homicídio, com 264 baleados. Já as ações ou operações policiais contabilizam 75 casos. Em situação de brigas foram registrados 20 baleados.