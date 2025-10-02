PF mira criminosos que cometiam fraudes contra aposentados na Bahia

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Foi deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, 1º, a operação Persona cujo objetivo é alcançar um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes em empréstimos consignados contra aposentados e pensionistas do INSS em diferentes estados, com foco na Bahia e no Distrito Federal.

A investigação durou cerca de um ano e meio, após um caso ocorrido na cidade de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Após as investigações, verificou-se que os suspeitos utilizavam meios eletrônicos para captar dados de vítimas, abrir contas ou contratar empréstimos em nome de terceiros e desviar valores, com foco em idosos.

Na operação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Brasília.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores e impôs restrições à atividade financeira dos investigados, proibindo que operem empréstimos e outros atos do gênero.

Os materiais apreendidos (celulares, computadores e documentos) serão submetidos à perícia para aferição dos prejuízos e identificação de eventuais envolvidos adicionais.