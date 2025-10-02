Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PF mira criminosos que cometiam fraudes contra aposentados na Bahia

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 10:58 h
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão -

Foi deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, 1º, a operação Persona cujo objetivo é alcançar um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes em empréstimos consignados contra aposentados e pensionistas do INSS em diferentes estados, com foco na Bahia e no Distrito Federal.

A investigação durou cerca de um ano e meio, após um caso ocorrido na cidade de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Após as investigações, verificou-se que os suspeitos utilizavam meios eletrônicos para captar dados de vítimas, abrir contas ou contratar empréstimos em nome de terceiros e desviar valores, com foco em idosos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Imóveis apreendidos em fraude do INSS vão ser leiloados na Bahia
Fraude no INSS já resultou em mais de 40 projetos de lei no Congresso Nacional
Fraude no INSS: carros de luxo e joias apreendidas somam R$ 41 milhões

Na operação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Brasília.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores e impôs restrições à atividade financeira dos investigados, proibindo que operem empréstimos e outros atos do gênero.

Os materiais apreendidos (celulares, computadores e documentos) serão submetidos à perícia para aferição dos prejuízos e identificação de eventuais envolvidos adicionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FRAUDES INSS Operação Persona PF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x