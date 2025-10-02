Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Professor é preso suspeito de assediar alunas em troca de notas

Três adolescentes já prestaram depoimento contra o suspeito

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 9:11 h
Investigação começou após uma denúncia anônima -

Um professor da rede privada de ensino foi preso na última sexta-feira, 26, em Guarabira (PB), suspeito de assédio sexual contra alunas menores de idade. Segundo a Polícia Civil, ele se aproveitava da posição hierárquica em sala de aula para oferecer benefícios acadêmicos em troca de imagens íntimas. Até o momento, três adolescentes já foram ouvidas e indicaram testemunhas.

De acordo com a Polícia, a identidade do docente não foi divulgada para proteger as vítimas e incentivar que novas testemunhas se apresentem. Durante os depoimentos, ele permaneceu em silêncio.

A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Guarabira e começou após uma denúncia anônima no fim de agosto, relacionada ao compartilhamento de áudios atribuídos ao professor enviados a uma aluna.

Com base nas investigações, a Polícia Civil solicitou e obteve prisão preventiva sem prazo, além de mandados de busca e apreensão na residência do professor e a extração de dados de seu celular, encaminhado ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba.

O professor pode responder em liberdade caso a Justiça revogue a medida. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público.

