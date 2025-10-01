Major da PM é preso por esquema de prostituição de adolescentes

Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Operação Ilíria, conduzida pela Polícia Civil de Roraima (PCRR), revelou um suposto esquema de exploração sexual de adolescentes que teria a participação de integrantes da segurança pública e de outros setores do estado. Entre os investigados estão o major da Polícia Militar de Roraima, Edmilson Costa Lima, de 43 anos, e o companheiro dele, Kevin Wilclen Souza Pereira, de 20 anos.

O major foi detido em 25 de agosto, na Rodoviária Internacional de Boa Vista, quando retornava do Amazonas em um ônibus de linha regular. A prisão foi acompanhada pela Corregedoria da PM e formalizada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Já Kevin se apresentou voluntariamente cinco dias depois, em 30 de agosto, na mesma delegacia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a investigação, o jovem é suspeito de atuar no favorecimento da prostituição de menores, além de responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes.

Outros nomes também aparecem na apuração: um agente da Polícia Civil, um analista judiciário do Tribunal de Justiça de Roraima e um gerente comercial. As identidades deles, porém, não foram divulgadas até o momento.

De acordo com o delegado adjunto da DPCA, Matheus Rezende, há indícios de que adolescentes entre 14 e 16 anos eram aliciadas para participar de festas realizadas em residências de investigados, onde teriam ocorrido episódios de exploração sexual.

A Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede e detalhar a participação de cada suspeito no caso.