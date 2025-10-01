Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Major da PM é preso por esquema de prostituição de adolescentes

Adolescentes entre 14 e 16 anos seriam vítimas em festas promovidas por investigados

Redação

Por Redação

01/10/2025 - 18:43 h
Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede
Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede -

A Operação Ilíria, conduzida pela Polícia Civil de Roraima (PCRR), revelou um suposto esquema de exploração sexual de adolescentes que teria a participação de integrantes da segurança pública e de outros setores do estado. Entre os investigados estão o major da Polícia Militar de Roraima, Edmilson Costa Lima, de 43 anos, e o companheiro dele, Kevin Wilclen Souza Pereira, de 20 anos.

O major foi detido em 25 de agosto, na Rodoviária Internacional de Boa Vista, quando retornava do Amazonas em um ônibus de linha regular. A prisão foi acompanhada pela Corregedoria da PM e formalizada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Já Kevin se apresentou voluntariamente cinco dias depois, em 30 de agosto, na mesma delegacia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a investigação, o jovem é suspeito de atuar no favorecimento da prostituição de menores, além de responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes.

Leia Também:

Fisiculturista morto pela esposa era vigiado por buracos na parede
Traficantes responsáveis por 9 homicídios são mortos na Bahia
Suspeito de aplicar golpe milionário na Bahia é preso

Outros nomes também aparecem na apuração: um agente da Polícia Civil, um analista judiciário do Tribunal de Justiça de Roraima e um gerente comercial. As identidades deles, porém, não foram divulgadas até o momento.

De acordo com o delegado adjunto da DPCA, Matheus Rezende, há indícios de que adolescentes entre 14 e 16 anos eram aliciadas para participar de festas realizadas em residências de investigados, onde teriam ocorrido episódios de exploração sexual.

A Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede e detalhar a participação de cada suspeito no caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescentes crime exploração sexual PM Roraima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede
Play

VÍDEO: Soldado do Exército é agredido por PMs em festa de Salvador

Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede
Play

Vídeo: suspeito invade casa e faz família refém em Salvador

Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede
Play

Violência marca pré-jogo do Ba-Vi em diferentes bairros de Salvador

Polícia Civil segue reunindo provas para identificar o alcance da rede
Play

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

x