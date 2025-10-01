Menu
POLÍCIA
REVELAÇÃO

Fisiculturista morto pela esposa era vigiado por buracos na parede

As investigações revelaram ainda que Andréia monitorava o marido dormindo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/10/2025 - 18:15 h
De acordo com a polícia, gravações e áudios analisados mostraram ameaças frequentes
De acordo com a polícia, gravações e áudios analisados mostraram ameaças frequentes

O fisiculturista Valter Aita, de 41 anos, morto em Chapecó (SC) após ser esfaqueado na jugular pela própria esposa enquanto acordava, no dia 7 de setembro, também era vigiado por buracos da parede, segundo revelou as investigações.

A autora, identificada como Andréia Carvalho Aita, permanece presa desde a data do crime e responde por homicídio doloso com duas qualificadoras: motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

As investigações revelaram ainda que Andréia monitorava o marido constantemente:

  • fazia fotos dele dormindo;
  • enviava mensagens ameaçadoras com emojis de faca;
  • até abriu buracos na parede do apartamento para espioná-lo.

De acordo com a polícia, gravações e áudios analisados mostraram ameaças frequentes, como “ele vai pagar pelo que estava fazendo comigo”, além de falas da vítima mencionando o medo de “levar facadas” da companheira.

Traficantes responsáveis por 9 homicídios são mortos na Bahia
Suspeito de aplicar golpe milionário na Bahia é preso
Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Inteligência artificial

A investigação ainda apontou que a suspeita usou ferramentas de inteligência artificial em mensagens que revelavam forte instabilidade emocional e frustração com uma suposta traição.

Em depoimento, Andréia confessou que deu três facadas, mas alegou que a faca estava inicialmente na mão do marido. Ela também relatou desentendimentos relacionados à prática religiosa e às suspeitas de infidelidade, que teriam começado em março deste ano.

A Polícia Civil concluiu que o crime foi motivado por ciúmes.

Relembre o crime

Valter de Vargas Aita, de 41 anos, foi encontrado morto no domingo, 7, com marcas de facadas pelo corpo na escada do prédio onde morava junto com a companheira em Chapecó, no Oeste do estado.

A principal linha de investigação aponta que o crime teria acontecido dentro do apartamento do casal. Manchas de sangue espalhadas pelo prédio evidenciam, entretanto, que o fisiculturista tentou pedir socorro antes de morrer.

Andréia Carvalho Aita ciúmes Crime passional esfaqueamento fisiculturista morto homicídio em Chapecó investigação homicídio polícia civil SC Valter Aita violência doméstica

x