Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Comercialização desse medicamento fora dos ambientes hospitalares é proibida - Foto: Divulgação / Receita Federal

O Aeroporto Internacional de Salvador foi palco de uma apreensão de grande porte nesta terça-feira, 30. Agentes da Receita Federal identificaram 9.500 comprimidos do medicamento Cytotec na bagagem de uma passageira de 70 anos, natural de Alagoinhas, que chegava de Lisboa.

A ação foi resultado de uma fiscalização aduaneira baseada em critérios de análise de risco. A passageira foi selecionada para inspeção, e sua identidade confirmada por meio do Sistema de Reconhecimento Facial. A tecnologia permitiu que a bagagem fosse direcionada à verificação por imagem, momento em que os comprimidos foram encontrados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Cytotec é utilizada como indutor de aborto, permitido apenas em ambientes hospitalares autorizados. Ao ser metabolizado no fígado, a substância se transforma em seu principal metabólito ativo, atuando diretamente nos receptores das prostaglandinas. Ele interage com o colágeno cervical, promovendo alterações físico-químicas que amolecem o colo uterino e facilitam a dilatação, resultando na interrupção da gestação.

No Brasil, a comercialização desse medicamento fora dos ambientes hospitalares é proibida, conforme a Resolução ANVISA RE nº 753/2017. O comércio clandestino representa risco significativo à saúde pública e configura infração sanitária e penal.

De acordo com a Receita Federal, a apreensão faz parte do esforço contínuo de controle aduaneiro e combate ao tráfico ilegal de medicamentos em aeroportos internacionais, reforçando a proteção à saúde da população.