Confronto entre PM e BDM termina com homem morto em Salvador

Um intenso tiroteio provocou momentos de pânico e correria na localidade do Vale da Muriçoca, no bairro da Federação, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 1º. Durante a ação, um homem, identificado inicialmente como Walace Sacramento e conhecido como “Seu Madruga”, foi baleado e morreu.

De acordo com informações preliminares, a troca de tiros começou quando traficantes armados abriram fogo contra uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento no local. Os policiais da Rondas Especiais (Rondesp) reagiram e cercaram a área com pelo menos três viaturas para conter a ação criminosa.

Walace chegou a ser socorrido pela própria Rondesp e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No local, uma arma de fogo foi apreendida pelas autoridades.

A localidade do Vale da Muriçoca é conhecida por ser um dos pontos de forte atuação do crime organizado em Salvador, dominada pela facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), o que torna a região palco frequente de confrontos armados.



O confronto intensificou o clima de medo entre os moradores da localidade, que relataram correria e sensação de insegurança.