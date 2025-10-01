Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Esposa e filho de Binho Galinha passam por audiência de custódia

Nove pessoas foram alvo de operação nesta quarta, 1°

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/10/2025 - 13:21 h
Binho Galinha permanece foragido
Binho Galinha permanece foragido -

Os nove alvos de prisão da operação Estado Anômico, deflagrada nesta quarta-feira, 1°, passam por audiência de custódia na 1ª Vara Criminal de Feira de Santana. Entre os nomes, estão Mayana Cerqueira da Silva e João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, esposa e filho do deputado estadual Binho Galinha (PRD).

A audiência é realizada pela juíza Márcia Simões, segundo informação confirmada pelo delegado da Polícia Federal, Geraldo Almeida, em coletiva de imprensa. Dos nove alvos que tiveram seus mandados de prisão cumpridos, quatro são policiais militares. Caso sejam presos, os PM's ficarão no Batalhão de Choque.

"Esse grupo de policias fazia a atuação do braço armado da organização, como tinha também participação de outros agentes que não são integrantes da segurança pública, mas atuavam ali como braço armado", destacou o delegado.

O superintendente Adjunto da Receita Federal, Ricardo Machado, explicou o papel do órgão na operação e as etapas seguintes.

"A Receita Federal vem participando de todas as fases (da operação), com ordem judicial e quebra de sigilo fiscal. Esses valores e documentos retidos estão sendo apurados pela Receita para quantificar as atividades financeiras incompatíveis, bens não declarados, omissão de receitas. Os bens deverão ser objetos de garantia do crédito tributário", afirmou.

Defesa de Binho mostra surpresa

Em entrevista ao Bahia Meio Dia, o advogado Robinson Oliveira, que atua na defesa de Binho Galinha, se mostrou surpreso com o mandado de prisão, citando a audiência realizada na última semana.

"Supreendentemente teve a prisão decretada somente hoje. Na verdade, teve a prisão decretada dia 19 de agosto, o deputado foi pessoalmente para a audiência [...] Não tive acesso ainda à representação do deputado", afirmou,

